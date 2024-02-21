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Tekel Bayileri Derneği duyurdu... Alkole zam geldi!
EKONOMİ 21.02.2024, 10:08
Dün Jack grubuna yapılan zammın ardından bugün de Efe Gold grubu alkol ürünlerine zam geldi.İSTANBUL (İGFA) - Haberi Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu.
Fiyat artışını ''Günaydın güne Efe Golda #zam haberi ile başlayalım #ZamGeldi'' diye duyuran Dündar, zamlı tarifeyi de paylaştı.
Hatırlanacağı gibi alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor.
TÜİK, 2023 yılının ikinci altı ayında Yurt İçi ÜFE'de artış oranını yüzde 25,6 olarak duyurmuştu.
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