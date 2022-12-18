TechXtile Start-Up'ta büyük final 21 Aralık'ta

UTİB bünyesinde bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin en önemli girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge maratonunda eğitimler sona erdi. Gözler, 21 Aralık'ta gerçekleşecek büyük finale çevrildi.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) himayesinde bu yıl 4’üncü kez gerçekleştirilen Türkiye’nin en önemli girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge maratonunda final heyecanı yaşanıyor.

Level-Up ve Scale Up kategorilerinden finale kalmaya hak kazanan 16 girişimci, 25 Kasım’da başlayarak 8 Aralık’ta sona eren final eğitimlerinin ardından 21 Aralık’taki büyük final için yarışacak.

Değerlendirme Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda, Level-Up ve Scale-Up kategorilerinden 8’er olmak üzere finale kalmaya hak kazanan toplamda 16 proje, Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilen Mentorluk Süreci Eğitimi’ne katıldı. Proje Koordinatörü Ufuk Batum, eğitimde girişimci adayların projelerini geliştirmelerine rehberlik edecek girişim ekosistemindeki tecrübelerini, deneyim ve bilgi birikimini paylaştı.

21 ARALIK’TA BÜYÜK FİNAL

Final eğitimlerinin başlangıcı olan Mentorluk Süreci Eğitimi’nin ardından girişimciler; 8 Aralık’ta sona eren İş Planı Yazma, Finansal ve Mali Tabloların Oluşturulması, Melek Yatırımcı Ağı Perspektifinden Girişim Finansmanı, Sunum Geliştirme konu başlıklarının yer aldığı bir dizi eğitimden geçti.

Level-Up ve Scale-Up kategorilerinden finalistlerin ayrı ayrı katılım gösterdiği 8 Aralık’taki Sunum Geliştirme Eğitimi’nde; UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ‘Bir Fikrin Mi Var?’ Yapımcısı Fuat Sami ve Ufuk Batum’un liderliğinde adaylar projelerinin sunumlarını yaparak eksik yönlerini tamamlama fırsatı yakaladı. Toplam 74 projenin başvurduğu programda tüm elemeleri geçen 16 proje, 21 Aralık’ta yapılacak finalde yarışacak.