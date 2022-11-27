UTİB’in tekstil ve hazır giyim sektörüne yeni girişimciler ve faydalı projeler kazandırmayı hedeflediği TechXtile Start-Up Challenge’da yarı final heyecanı yaşandı.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) himayesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin en önemli girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge maratonunda, finale bir adım daha yaklaşıldı.

Toplam 74 projenin başvurduğu programda tüm elemeleri geçen 16 proje, 21 Aralık’ta yapılacak finalde yarışmaya hak kazandı.

Katılan tüm girişimcilere network imkânı ve dereceye girenlere değerli ödüller sunan dev organizasyonda; başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar için yoğun bir eğitim süreci başladı. Tüm katılımcılara yönelik genel girişimcilik eğitimlerinin ardından, toplamda 74 proje başvurusunun olduğu Level-Up ve Scale-Up kategorilerinden ön elemeyi geçen 29 aday, yarı final için gerekli eğitimleri almaya hak kazandı. Müşteri Doğrulama, Pitching, Pazar ve Rakip Analizi, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Uygulamalı Patent Araştırması ve Şirket Kurma Süreçleri konularının yer aldığı ve 8 Kasım’da başlayıp 22 Kasım’da sona eren eğitimlerde projelerini tamamlayan adaylar sunumlarını, sektörün önde gelen isimleri ve üniversite öğretim üyelerinin yer aldığı çevrimiçi toplantıda Değerlendirme Kurulu’nun beğenisine sundu.

21 ARALIK’TAKİ BÜYÜK FİNALDE TER DÖKECEKLER

Proje Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda daha sonra proje sunumlarına geçildi. Adaylar belirlenen süre içerisinde projelerini anlatırken, Değerlendirme Kurulu üyelerinin projeler hakkındaki sorularını cevapladı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Level-Up ve Scale-Up kategorilerinden 8’er olmak üzere toplamda 16 proje finale yükseldi. 21 Aralık’taki büyük final için ter dökecek olan adaylar, 25 Kasım’da Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ‘Mentorluk Süreci’ eğitiminin ardından 25 Kasım’da başlayarak 1 Aralık’ta sona erecek final eğitimlerine katılacaklar