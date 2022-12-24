TechXtile Start-Up Challenge'da final zamanı

UTİB ve UHKİB tarafından BTSO desteğiyle bu yıl dördüncü kez düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge’da mutlu sona ulaşıldı.BURSA (İGFA) - Tekstil sektörünün merkezi Bursa’da girişimcilik rüzgarı esti. T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin bu yıl dördüncü kez düzenlediği girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge’da final heyecanı yaşanırken dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Level Up Kategorisinde birinci Eylül Er olurken, Scale Up kategorisini ise Yusuf Furkan Ergür kazandı. En Sürdürülebilir Proje Ödülünü Polyteks Tekstil’in kazandığı İnovasyon Ligi’nin şampiyonu ise Kipaş Mensucat oldu.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir’in ev sahibi olduğu ödül töreni, BUSİAD, DOSAB ve TETSİAD’ın etkinlik sponsorluğu desteğiyle gerçekleştirildi. Törene, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, BTSO YK Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye genelindeki Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birliklerinin başkanları, UTİB ve UHKİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 14 yıl önce Ar-Ge Proje Pazarı olarak başlattıkları etkinliği, 2019 yılında çağın gerekliliğine uyum sağlayarak TechXtile Start-Up Challenge adıyla bir girişimcilik programına dönüştürdüklerini hatırlattı. Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ülkesi olduğuna vurgu yapan Engin, “Sektörümüzün küresel rekabet ortamında öne çıkabilmesi için; Ar-Ge, tasarım, inovasyon, markalaşma, ekolojik ve çevre dostu üretim konularındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz. Sektörün üretecek ve geliştirecek genç adaylara ihtiyacı var. TechXtile Start-Up Challenge’ta geride kalan 4 yılda çok yetenekli girişimcilerle tanıştık. 4 yıl boyunca birçok girişimci ile bir araya gelerek büyük heyecana ve mutluluğa sahip olduk. Buluştuğumuz, konuştuğumuz, fikrini dinlediğimiz, heyecanını gözlemlediğimiz her bir girişimciyle birlikte, sektörümüzün aydınlık geleceğine dair umudumuz ve motivasyonumuz arttı” diye konuştu. UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamıza katılım her sene artarak devam ediyor. Girişimcilik ekosistemine katkımız oluyorsa ne mutlu bize” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Artık çok farklı bir girişimci nesline ihtiyacımız var. Yeni nesil girişimcilerin ortaya çıkarılması çok önem arz ediyor. Fikir çok önemli. Fakat fikri ürüne çeviremeyeceğiniz sürece bu fikrin hiçbir kıymeti yok. Pazara giriş yaptığınızda, sizin o fikriniz artık çok ideal bir yatırım konumuna geliyor. Bu nedenle biz Bursa’da Bursa Şehir Fonunu kurduk. 2023 yılından itibaren özellikle girişim sermaye fonu üzerinden genç girişimcilerin fikirlerini ürüne dönüştürerek ve onları pazarda hakim kılacak yatırımları da Bursa’da başlatmış olacağız. BEBKA’nın yaptığı çağrıya 23 fon başvuruda bulundu. 2023 yılından itibaren 3 yıllık süreçte 11 milyar TL’nin üzerinden bir kaynağı, doğru fikirler için oluşturmuş olduk” dedi. Burkay, ayrıca BTSO olarak her iki kategoride birinci olan girişimcilere toplam 150 bin TL ödül vereceklerini açıklayarak sürpriz yaptı.