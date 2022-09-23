TechXtile Start-Up Challenge'da başvurular için son şans

Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katma değer sağlayan ve nitelikli girişimcilerin sektöre kazandırılmasına büyük fırsat sunan TechXtile Start-Up Challenge'da başvurularda sona yaklaşılıyor.BURSA (İGFA) - Girişimcilik ekosistemine katma değer sunan Türkiye’nin en önemli girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge için başvurularda sona yaklaşıldı.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’nda girişimcileri cesaretlendirdi.

Programın hem girişimcilik, hem de inovasyon ligine firmalarının Ar-Ge bölümünde çalışan arkadaşların ilgi duyacağını düşndüklerini belirten Engin, "Buradaki büyük ödül, aslında sürecin kendisi. Program kapsamında yaptığımız Akıl Fikir Buluşmaları’na katılan önceki dönem finalistlerimizin paylaştıkları deneyimler bu işi devam ettirmemiz noktasında bize güç veriyor” dedi.

Girişimcilere destek olarak tekstil ekosistemine katkı sağlamayı hedeflediklerini de belirten Engin, “Firmalarımızın içerisinde de girişimcilik ruhunu geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle Ar-Ge’de görev alan çalışma arkadaşlarımızın fikirlerini yönetim kuruluna pazarlamaları gerekiyor. Bu tarz girişimcilik eğitimleri bu noktada oldukça önemli. Profesyonel yarışmacılar değil, sektöre katkı verecek projelerin peşindeyiz. Akademik olarak girişimcilere destek verdiğimiz programımızın ‘girişimcilere networking’ konusunda da büyük katkı sağlıyor” dedi.

TechXtile Start-Up Challenge Program Koordinatörü Ufuk Batum da Bursa Tekstil Mühendisleri Odası'nın 'Tekstilde Dijital Çözümler ve Uygulamaları’ eğitiminde program hakkında bilgiler aktardı.