TEBD kapanış toplantısı İstanbul'da

Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi (TEBD) Kapanış Toplantısı, bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Saat 10.00’da başlayacak toplantının açılış konuşmaları,Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES CEO’su Ben Butters, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut tarafından yapılacak.

TEBD NEDİR?

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) projesi ile Türkiye’den ve AB’den Ticaret ve Sanayi Oda/Borsalarını bir dizi faaliyet ile destekleyerek, etkinlikler yürüterek iş dünyası diyaloğunu geliştirme fırsatları sağlanıyor.

Avrupa Birliği ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunu teşvik eden TEBD projesi, Türkiye-AB ilişkilerinin sağladığı fırsatlar, iş imkanları ve zorluklar ile Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda daha fazla farkındalık oluşturuyor. TEBD projesi kapsamındaki çeşitli programlara 250 Oda ve Borsamız iştirak etti. 30 Türk Oda ve Borsa ile 12 AB üyesi ülkeden 28 Oda arasında eşleştirme projelerine hibe sağlandı.