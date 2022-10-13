TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı... Torba Kanun teklifi görüşülüyor

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.ANKARA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, Meclis tarihinde bir yasama döneminde ilk defa 6. yasama yılının yaşandığına işaret ederek, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

Geçen yasama yılında komisyon olarak yoğun ve verimli faaliyetler içinde bulunduklarını, önemli düzenlemeleri ele alıp yasalaştırdıklarını anlatan Yılmaz, "Son yasama yılında da aynı şekilde verimli bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum." dedi.

Yasama ve denetim faaliyetleri bakımından yoğun gündemleri bulunduğunu dile getiren Yılmaz, katkı sunacak komisyon üyeleri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Yılmaz, komisyon üyeliklerinde de değişiklik olduğunu, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün üyelikten ayrıldığını, yerlerine HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in komisyon üyesi olarak seçildiğini aktardı.

Komisyonda, teklifin ilk imza sahibi Ahmet Tan, sunum yaptı.

İktidara geldikleri günden itibaren vatandaşların ihtiyaçları başta olmak üzere yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı önceleyen politikaları uyguladıklarını ve pek çok kazanım sağladıklarını anlatan Tan, kanun teklifinde temel politikalarla uyumlu şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek yapılan düzenlemeler, uygulanan ekonomi programına katkı sağlayacak düzenlemeler, gelişen şartlar dikkate alınarak kurumlarımızın görev alanlarında gerekli değişiklikler, kamu düzeninin sağlanması ve ihtilaflı hususların çözülmesi amacıyla yapılan düzenlemeler olmak üzere birçok alanda yasal değişiklik öneriler bulunduğunu kaydetti. Tan, bu amaçla hazırladığımız teklifte, muhtelif kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmakta ve 4 geçici madde düzenlemesi bulunduğunun altını çizdi.

Tan, teklifle öğrenim kredisi alanların borcunun, borç verilen miktar ile sınırlandırıldığını kaydetti.

Çalışanlara nakit olarak yapılan yemek yardımının günlük 51 liraya kadar olan kısmının istisna kapsamına alınacağını bildiren Tan, ayrıca 2023 Haziran sonuna kadar işverenlerin ısınma amaçlı çalışanlara yapacağı 1000 liraya kadar olan ödemelerin de gelir vergisinden ve sigorta priminden istisna tutulacağını dile getirdi.

Ahmet Tan, ayrıca varlık yönetim şirketlerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlattıkları anapara tutarı 2 bin 500 lira ve altında gerçek kişilerden olan alacaklarının faiz ve diğer masrafları dahil takibinden vazgeçmeleri koşuluyla, takibinden vazgeçtikleri dosyadaki ana para tutarının yarısının Hazineden ödeneceğini ifade etti.

Sunumunda teklifte yer alan maddelere dair açıklamalarda bulunan Tan, şöyle devam etti:

"Bu yasa teklifinde vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, dezavantajlı bireylerimizin taleplerinin yanı sıra devletimizin gelirlerini artırıcı verimli ve şeffaf bir yönetim sergilemesi, yine kurumlarımızın hukuki süreçlerinden kaynaklanan düzenlemeler de bulunmaktadır. Teklifin hazırlanmasında görev alan arkadaşlarımız başta olmak üzere teklifin görüşmelerinde yapacağınız katkılara şimdiden teşekkür eder, teklifimizin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını temenni ederim."

Ahmet Tan'ın sunumunun ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.