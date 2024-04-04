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TBB: Risk Merkezi Raporu'na 'kefil bilgileri' eklendi
Türkiye Bankalar Birliği, Risk Merkezi Raporuna kefil bilgilerini de ekledi
EKONOMİ 04.04.2024, 09:56
Türkiye Bankalar Birliği, Risk Merkezi Raporuna kefil bilgilerini de ekledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Risk Merkezi Raporuna “Kefil Bilgileri” eklenmeye başlandığı duyuruldu.
Yapılan güncellemeyle rapor sahibinin, bireysel kredilerinde “Müşterek Borçlu” veya "Kefil" sıfatı ile kullanmış olduğu kredi bilgilerini izleyebilmesi sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Kefil bilgisi Rapordaki “Kredilerim Detay” bölümünde “Kredi ile İlişkisi” bilgisi alanında yer almaktadır. Risk Merkezi Raporuna, www.turkiye.gov.tr ve/veya e-Devlet Kapısı mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilmektedir" denildi.
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