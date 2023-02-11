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TBB'den deprem açıklaması

EKONOMİ 11.02.2023, 10:59
TBB'den deprem açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği, ülkeyi yasa boğan depremle ilgili gerçekleştirdikleri faaliyet ve aldıkları kararları duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinde acil olarak toplanarak, deprem bölgelerinde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması ve bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla yapılabileceklerini görüştüğünü hatırlattı.

Banka müşterilerinin 6 ay içinde vadesi gelecek borçları 6 ay sonraya ötelenmesi, üye bankalara gerekli kolaylıklar gösterilmesi hususunda bildirim yapılması gibi kararlar alındığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Risk Merkezi Üyelerinin mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi, mücbir hal düzenlemeleri çerçevesinde yapılması hususunda bilgilendirilmesi ve ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerde ücret alınmaması” konularında tavsiye niteliğinde kararlar alınmıştır.  Birliğimiz nezdinde oluşturulan ve kamu otoriterleriyle işbirliği içinde hareket eden afet koordinasyon grupları, bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarik edilmesi ve gerekli düzenlemelerin oluşturulması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Depremin meydana geldiği günden bu yana yardım malzemeleri yüklü (TBB’ye bildirilen) 352 adet kamyon/kamyonet/panelvan araç, 48 adet karavan/konteyner bankalar tarafından bölgeye sevk edilmiş, gerekli koordinasyon dahilinde ihtiyaç olan illere yönlendirilmiştir. Bölgede faaliyet gösteren bankaların teknik ve idari yöneticileri, ilk günden itibaren ihtiyaçların giderilmesi ve finansal hizmetlerin kısa süre içerisinde yaygınlaştırılması için sahada yer almaktadırlar. Bankacılık işlemlerinin sürdürülmesi amacıyla bölgeye mobil şubeler gönderilmiştir. Mevcut yerel şubelerin de operasyonel hale getirilmesi çabaları devam etmektedir. 

Sektör içinde bir paylaşım ağı kurulmuş, bu ağ çerçevesinde fazlası olan bankalar ihtiyacı olan bankalara gerekli desteği vermektedir. Sektör çalışanlarının destek talepleri yerine getirilmektedir. Bankalar nezdinde oluşturulmuş arama kurtarma ekipleri de bölgeye intikal etmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına koordineli bir şekilde destek vermektedirler.  Yapılan çalışmalara dair kamuoyuyla bilgi paylaşılmasına devam edilecektir."

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