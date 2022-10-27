TAYSAD yeni trendleri ve farklı uygulamaları paylaştı

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen Yetenek Yönetimi Konferansı’nda, insan kaynakları, ücret yönetimi, yan haklar ve istihdamdaki kadın oranı gibi önemli konular gündeme geldi.İSTANBUL (İGFA) - TAYSAD, bu yılki Yetenek Yönetimi Konferansı’nda ücret yönetiminde yeni trendleri ve farklı uygulamaları ele aldı.

Değişen dünyada performans yönetimindeki yeni yaklaşımları ve farklı örnekleri ortaya koymak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Yetenek Yönetimi Konferansı’nın ev sahipliğini Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yaptı. Konferansın açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konak, ücret yönetiminin önemine işaret etti.

Çalışanların sürdürülebilirliğini sağlamak için ücret yönetiminin çok önemli bir faktör olduğunu söyleyen TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Toyota Boshoku Türkiye’nin Başkan Yardımcısı Hakan Konak, “Şimdi bir yarış arabası var: Bütün bu sistemleri yarış arabasına benzetirseniz hepimiz rekabet içindeyiz, hepimiz yarış halindeyiz. Biz yarış arabasına odaklandığımız kadar insanların ne düşündüğüne, neye inandığına, ne hissettiğine odaklanmıyoruz” dedi. Kurulan tüm sistemlerin belli değerlerin üzerine oturtulması gerektiğine işaret eden Hakan Konak, “Çalışanlarımız o zaman ancak gerçekten kurduğumuz sisteme, yazdığımız prosedüre inanmaya başlıyor. O zaman sistem daha sağlıklı işlemeye başlıyor” diye konuştu.

Firma sahipleri, üst düzey yöneticiler, İK yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı konferansta konuşan TOBB ETÜ Uluslararası Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, çalışan maliyetlerinin istihdam artışında adeta bir takoz görevi gördüğünü söyledi.

Sosyal güvenlik sisteminde gelirlerin giderleri karşılama oranında ciddi bir düşüş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cem Kılıç, sosyal güvenlik sistemimizin gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşacağını ifade etti.