Tayfun Küçükoğlu: “Dönem ayrımı yapmıyoruz”

Türkiye İMSAD’ın düzenlediği Gündem Buluşmaları’nın 57’ncisi, "Yerel Seçimler Sonrası Ekonomi ve İnşaat Sektörü” başlığı altında online olarak gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “İnşaat malzemeleri sanayicileri olarak ülkemizi, teknoloji ve üretim üssü yapma idealiyle yürürken zor veya kolay dönem ayrımı yapmıyoruz. Önemli olanın doğru öngörüler ışığında gelecek döneme hazırlanmak olduğunu düşünüyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından 57’nci kez düzenlenen Gündem Buluşmaları Assan Panel ve Çuhadaroğlu’nun katkılarıyla 14 Mart 2024 Perşembe günü Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun yaptığı toplantı; inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan’ın moderatörlüğünde ve “Yerel Seçimler Sonrası Ekonomi ve İnşaat Sektörü” başlığı altında gerçekleşen toplantıda, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, sektöre dair beklentilerini aktardı.

“ZOR VEYA KOLAY DÖNEM AYRIMI YAPMIYORUZ”

İnşaat malzemesi sanayisinin Türkiye’nin kalkınmasında çok önemli bir role sahip olduğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, açılış konuşmasında şunlara değindi: “2023 yılını inşaat malzemesi sanayisi olarak yüzde 5,7 büyüme ile tamamladık. İç pazar büyüklüğümüz 101,8 milyar dolara, ihracatımız ise 29,20 milyar dolara ulaştı. Bu kapsamda toplam pazar büyüklüğümüz ise 131 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamlar hem ülkemiz hem de coğrafyamız açısından çok kıymetli bir büyüklüğe ve rekabet üstünlüğüne işaret ediyor. 2024 yılında; öngörülerimizin arttığı, enflasyonun düşüş eğilimi göstermesini beklediğimiz, artan faizler dolayısıyla talepteki düşüşün yavaş yavaş hissedildiği bir süreç içindeyiz. Dünyadaki gelişmeler de ülkemizin ekonomisini ve inşaat malzemesi sanayisini önemli derecede etkileyecektir. Önümüzdeki döneme hazırlıklı olmak başarımızın belirleyici unsuru olacaktır. İnşaat malzemesi sanayicileri olarak ülkemizi ve coğrafyamızı, teknoloji ve üretim üssü yapma idealiyle yürürken zor veya kolay dönem ayrımı yapmıyoruz. Önemli olanın doğru öngörüler ışığında gelecek döneme hazırlanmak olduğunu düşünüyoruz’’ diye konuştu.

BÜYÜK PAZARLAR KENDİ KURALLARINI UYGULUYOR

57’nci Gündem Buluşmaları’nda; 2018 yılından bu yana Türkiye’nin bir seçim atmosferinde olduğunu ifade eden Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, seçimlere hızlıca girilen bir dönemde yapılacak olan değerlendirmeleri seçim öncesi ve sonrası olarak ayırdıklarını dile getirdi. Dış pazarlarda özellikle ihracatta; Avrupa pazarı ve benzer büyük pazarları domine edenlerin kendi kurallarını uygulamaya başladığını belirten Ferdi Erdoğan, ihracatçıların öncelikli olarak çözmesi gereken konunun STA’lar ile ilgili genişlemenin nasıl sağlanacağına ilişkin noktalar olduğunu vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇ PAZARI BÜYÜTECEK

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinde, yerel seçimler sonrası oluşacak beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulunan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, yerel seçim öncesi yaşanan hareketlilik, alınan yapı izinleri, deprem bölgesi faaliyetleri ve kentsel dönüşümün, inşaat malzemesi sanayisinde pozitif etkiye sahip olduğunu belirtti. Ek olarak yüksek faizler, artan inşaat maliyetleri, konut talebine olan düşüş, konut fiyatlarının belirli bir düzlemde seyretmemesi ve enflasyonun da olumsuz etkileyen unsurlar olduğunun altını çizdi. Deprem bölgesinde 2 ayda 75 bin konutun teslim edildiğini belirten Dr. Can Fuat Gürlesel, yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini ve konut yapımı çalışmalarının da inşaat malzemesi sanayisini etkileyeceğini vurguladı.

‘’İHRACATTA YENİ DÖNEM ENERJİ PERFORMANSIYLA ŞEKİLLENECEK’’

Rakamsal büyüme tahminlerini de paylaşan Dr. Can Fuat Gürlesel sözlerine şu şekilde devam etti; ‘’2024 yılında inşaat sektöründe yüzde 5, inşaat malzemesi sanayisinde yüzde 4 ve malzeme ihracatında da yüzde 5 oranında büyüme bekleniyor. İhracatın önemli pazarı Avrupa Birliği’nde en önemli unsur yenilebilir enerji olacak. Fosil yakıtlara sübvansiyon verilmesi 2025 itibarıyla yasaklanacak. Bu da ihracattaki yeni dönemin enerji performansıyla şekilleneceğini gösteriyor.’’

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN 2024 YILI BELİRLEYİCİ UNSURLARI KONUŞULDU

Dr. Can Fuat Gürlesel, inşaat sektöründe 2024 yılının belirleyici unsurlarına değinerek; yerel seçimler öncesi yaşanacak olan hareketliliğin, alınan yapı izinlerinin, deprem bölgesi faaliyetlerinin ve kentsel dönüşümün sektörü pozitif etkileyeceğini aktardı. Dr. Can Fuat Gürlesel, yüksek faizler, fiyat belirsizliği, yüksek inşaat maliyetleri, konut talebinde ve yabancı talebinde yaşanan düşüşlerin ise sektörde negatif etki yaratacağını belirtti.