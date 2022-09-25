Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı sevinci

Michelin yıldızlı ve ünlü şeflerinin şovlarına, panellere, konserlere ev sahipliği yapan I. Uluslararası Food Fest Antalya’nın ikinci günü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katılımıyla Antalya’nın 15 coğrafi ürünlerinden biri olan ‘Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı’ etkinliği ile başladı.ANTALYA (İGFA) - Turizmin başkenti, lezzetin kaynağı Antalya’da gastronomi coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Antalya’ya kazandırdığı Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali dolu dolu programlarla sürüyor. Festivalin ikinci günü Antalya’nın coğrafi işaretli ürünü olan ‘Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı’ ile başladı. Hasat öncesi Başkan Muhittin Böcek ve ünlü şefler Rene Frank ve Jaime David Rodriguez Antalya Zeytin Park içinde kurulan sunum alanında Tavşan Yüreği zeytinyağının ve zeytinin tadına baktı. Şeflerden tam not alan zeytinyağı, gazetecilere ve konuklara ikram edildi. Zeytin hasadına, Başkan Böcek ile birlikte, ünlü şefler, gazeteciler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Antalya Ticaret Borsası yetkilileri, Daire başkanları katıldı.

Zeytin Sağlıgın Ve Şifanın Kaynağı

Antalya’nın 15 coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan “Tavşan Yüreği Zeytini Hasadı”nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerli ve yabancı birçok konuğun ve halkın gösterdiği yoğun ilgi ve katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Festivalin ikinci gün etkinliğini Zeytin Park’tan başlattıklarına dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek,

Zeytinin sofraların vazgeçilmezi, sağlığın ve şifanın kaynağı olduğunu ifade etti. Böcek,

“Zeytin, tarih boyunca barışın ve birlikteliğin simgesidir. Dört mevsim yaprak dökmeyen her zamanki yeşilliğiyle umudun timsalidir. Yetiştiriciliği milattan önce dört binli yıllara dayanan zeytin, tarihin en büyük tanıklarındandır. Asırlarca süren ömrü ve köklerinden tekrar doğan zeytin “ölümsüz ağaç” kabul edilmiştir. Bazı dönem devletlerin kanunlarında, kesilmesi halinde idamla cezalandırılacak kadar kıymet verilmiştir. Kuran-ı Kerim’de, İncil’de, Tevrat’ta ve çeşitli mitolojilerde sıkça yer verilen zeytin; kutsallığın, bereketin, bilgeliğin simgesi olmuştur” dedi.

Her Bir Ağaca Sahip Çıkacağız

Başkan Muhittin Böcek, zeytinin binlerce yıllık değerinin günümüzde göz ardı edildiğine dikkat çekti. Böcek, “ Günümüzde zeytinin kömüre, madene veya ranta tercih edilmesini anlamak mümkün değildir. Biz her ne olursa olsun bulunduğumuz Zeytin Park’a da sahip çıktığımız gibi her bir zeytin ağacımıza, tüm doğal değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu

Kentimizin En Önemli Karbon Yatağı

Zeytin Park’taki her bir ağaca son derece önem verdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek Zeytin park ile ilgili bilgi verdi. Böcek, “Zeytin park, 2630 dönüm ile ülkemizde şehir merkezindeki en büyük yeşil alandır. Dünyada da bu özelliği ile 9. Sırada yer almaktadır. Alan içerisindeki 26.000 ağacın yaklaşık 20 bini zeytin ağacıdır. Ayrıca kentimizin önemli bir karbon yutağıdır. İşte bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılında Antalya Ticaret Borsası ile yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında Zeytin parkımıza hayat veriyoruz. Hak ettiği değeri görmesi ve daha iyi korunabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“Bu Hasat Zeytini Canı Pahasına Koruyanlar Adına”

Konuşmalar ardından bahçeye geçerek, zeytin hasadını başlatan Böcek, “Tüm zeytin üreticilerimiz, çiftçilerimiz adına, tarladan sofraya gastronomi sektörü için emek verenler adına, zeytinin değerini bilen ve canı pahasına koruyan çevre dostlarımız adına bu hasadı yapıyoruz. Hasadımızın hayırlı olmasını, tüm zeytin ve zeytinyağı üreticilerimize emeklerinin karşılığını alacakları bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum” diye konuştu.

Akşamlar Konserle Renkleniyor

Zeytin hasadıyla başlayan ve büyük bir coşkuyla devam eden festivalin ikinci gününde de panel, söyleşi ve workshop’lar devam edecek. Luigi Taglienti Joann Artieda, Arda Türkmen, Jenő Rácz, Rui Silvestre, Şeyda Dikmen Öğdük, Mine Ataman, Murat Atay, Ömür Akkor, Nursel Ergin, Beyhan Kadayıfçı, Uğur Volkan Uysal gibi ünlü isimlerin katılacağı workshop ve söyleşilerin ardından akşam sanatçı Işın Karaca’nın konseriyle festival coşkusu doruğa ulaşacak.