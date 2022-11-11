Tat Gıda'ya 20 milyon Avro tutarında destek

Tat Gıda ileri teknoloji, en üst seviyedeki gıda güvenliği ve kalite standartlarıyla gerçekleştirdiği üretiminde verimlilik artışı ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 20 milyon avro tutarında kredi desteği sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Tat Gıda, sağlanan finansmanla, ürünlerine yönelik yurt içi ve yurt dışında artan talebi karşılamak üzere büyüme planlarını ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını destekleyerek, verimlilik artışına yönelik dijital dönüşüm çalışmalarını finanse etmeyi hedefledi.

Tat Gıda ve EBRD, program kapsamında, Türkiye'deki tarım endüstrisi sektörüne gençlerin katılımını destekleyen bir iş birliği de gerçekleştirecek.

Bu kapsamda, gençlerin modern tarım teknolojilerini ve yüksek değerli gıda işleme faaliyetleri için dijital uygulamaları benimsemeleri için gereken becerilerle donatılmasını amaçlayan yeni bir eğitim programı hazırlanacak. Tat Gıda ayrıca, kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde iş modelinin merkezine aldığı sürdürülebilirlik girişimlerini güçlendirmek için bu konulara odaklı finansman imkanlarını daha da arttırmayı planlıyor.

Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, tüketicilere 55 yıldır kaynağı belli, doğal ve yüksek kalitede, dünyadaki en üst seviye gıda güvenliği standartlarına sahip ürünler sunduklarını belirterek, "Yenilikçilik yaklaşımımızı tedarik, üretim ve ürün süreçlerimize uygulayarak uçtan uca dijitalleşme ve akıllı tarım uygulamalarında sektörümüze öncülük etmekteyiz. Bu konudaki yatırımlarımızı artırmak ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı geliştirmek için EBRD ile bir anlaşma yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.