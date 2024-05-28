Taşıt satışları ve kredi borçlanmaları arttı

Yapılan araştırmalara göre taşıt kredisi borçlanmaları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20,45 oranında artarken taşıt satışlarında da artış yaşandığı gözlendi.İSTANBUL (İGFA) - Taşıt kredilerindeki borçlanmaları araştıran encazip.com'un yaptığı araştırmaya göre, taşıt satışları geçen yılın aynı dönemine göre artarken taşıt kredisi borçlanmalarında da geçen yılın Mayıs ayının ilk haftasına göre yüzde 20,45’lik bir artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre bireysel taşıt kredisi borçlanmaları nisan ayında 90 milyar 600 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

TAŞIT KREDİLERİNDE BORÇLANMA TL BAZINDA ARTTI

BDDK verilerine göre, Mayıs ayının başında taşıt kredisi borçlanmaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,45 artarak 90 milyar 600 milyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde, taşıt kredisi borçlanmaları 73 milyar 211 milyon TL idi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 arttı. Nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 27 milyon 114 bin 311 oldu.

“REELDE DARALMA VAR”

Bu verileri değerlendiren Tasarruf Uzmanı Çağada Kırım, taşıt kredisi kullanımındaki yüzde 20,45’lik artış, tüketici enflasyonunun çok altında bu da bize taşıt kredilerinde ciddi bir daralmanın yaşandığını gösterdiğini söyledi.

Taşıt fiyatlarındaki artışın da yüzde 40 ile 70 bandında olması daralmayı teyit eden bir başka veri olduğuna dikkati çeken Kırım, "Bizlerin gözlemlediği, önceki yıllarda tüketiciler bir şekilde yatırım düşüncesiyle araç satın alırken içinde bulunduğumuz dönemde yavaş yavaş bundan vazgeçiyorlar, elimizdeki farklı veriler buna işaret ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda yakın zamanda talep tarafında da azalma olması beklenebilir, bunun sonucunda da özellikle ikinci el otomobil fiyatlarında bir gevşeme olması sürpriz olmaz" diye konuştu.