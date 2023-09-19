Taşımacılık Uluslararası İstatistikler'de zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'ni yayımladı. Hizmet ihracatı 2022 yılında 47,6 milyar dolar, ithalat ise 35,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatta en büyük hizmet ticareti değişim yüzde 175 ile inşaatta olurken, ihracatta ise yüzde 47,2 taşımacılık oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in yayımladığı Uluslararası Hizmet Ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2021 yılında 34,7 milyar dolar iken 2022 yılında yüzde 37 artarak 47,6 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2021 yılında 28,1 milyar dolar iken 2022 yılında yüzde 25,6 artarak 35,2 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı içerisinde en büyük payı yüzde 74,3 ile taşımacılık hizmetleri aldı

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2021 yılında yüzde 69,1 iken 2022 yılında yüzde 74,3 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2021 yılında yüzde 10,2 olan payı 2022'de yüzde 8,4 oldu. Hizmet ihracatında 2022 yılında üçüncü sırada yüzde 6,2 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet türlerine göre uluslararası hizmet ticareti (seyahat hariç), 2021-2022

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2022 yılında 35 milyar 348 milyon dolar oldu.

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2021 yılında yapılan ihracat 24 milyar 6 milyon dolar iken 2022'de yüzde 47,2 artışla 35 milyar 348 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artarak 2 milyar 958 milyon dolar oldu.

Hizmet ithalatında taşımacılık yüzde 46,3 pay ile ilk sırada yer aldı.

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2021 yılında yüzde 38,8 iken 2022 yılında yüzde 46,3 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2021 yılında yüzde 21,4 iken 2022'de yüzde 19,4 oldu. Hizmet ithalatındaki payı yüzde10,0 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2022 yılında da üçüncü sırada yer aldı.

Hizmet ticaretinin hizmet türlerine göre dağılımı, 2022

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILDI

Avrupa Birliği ülkelerine 2022 yılında yapılan hizmet ihracatı 18 milyar 814 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 6 milyar 682 milyon dolar oldu. İthalatta 2022 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 15 milyar 171 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 807 milyon dolar olduğu görüldü.

HİZMET İHRACATINDA İLK SIRAYI ALMANYA, İTHALATINDA İSE İRLANDA ALDI

Hizmet ihracatında 2022 yılında toplam ihracatın yüzde 28,4'ü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,3'lük payla ve 5 milyar 847 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,3'lük payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 5,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2022 yılında yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 78 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 2 milyar 787 milyon dolar ve yüzde 7,9'luk payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 7,9'luk pay ve 2 milyar 772 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.