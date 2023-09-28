Tarladaki atıklar kuzuya dönüşüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde yürütülen “Tarlada Sıfır Atık” projesi kapsamında; her 500 kilogram zirai atık toplayan kadın girişimciye; 1 Balıkesir Kuzusu ile kuzu başına 50 adet ot balyası dağıtımı gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) - Geçtiğimiz hafta New York’ta bulunan Türkevi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından ‘Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı ilk imzalayanlar arasında yer alan TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Sıfır Atık” projelerine aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana il genelinde uygulamaya aldığı çevre dostu projelerle Türkiye ve dünyaya örnek olan çalışmaları hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz geçtiğimiz yıl başlattığı “Tarlada Sıfır Atık” projesiyle; bir yandan zirai atıkların geri dönüşümünü sağlıyor, diğer yandan da kırsal mahallelerde yaşayan kadın üreticilere destek oluyor.

ZİRAİ ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde yürütülen proje sayesinde; tohumdan hasada kadar geçen sürede meydana gelen zirai ve tarımsal atıklar ile atık plastikler geri dönüşüme kazandırılıyor. Kooperatif bünyesinde bulunan 13 köyde hayata geçirilen “Tarlada Sıfır Atık” projesi kapsamında; zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyelerine, her 500 kilogram başına Büyükşehir Belediyesi tarafından bir Balıkesir Kuzusu hediye ediliyor. Gönen’in Tuzakçı Kırsal Mahallesi’nde gerçekleştirilen törenle; kırsal ve tarımsal alanlarda ortaya çıkan geri dönüşümü mümkün olan 10 bin 730 kilogram atık toplandı. Toplamda 20 adet Balıkesir Kuzusu dağıtılan programda Başkan Yücel Yılmaz, her kuzu başına kadın üreticilere 50’şer adet ot balyası hediye etti.

BAŞKAN YILMAZ’DAN KADIN GİRİŞİMCİLERE TAM DESTEK

Törende konuşan S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Berrin Yetkin Var “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin, ülkemizde yaygınlaştırdığı ‘Sıfır Atık’ projelerine biz, kırsal olarak nasıl cevap veririz diye düşündük. Sorumlu önder kadın çiftçilerimiz alsın, tartsın ve 500 kilogram olduğunda biz 1 Balıkesir Kuzusu hediye edelim dedik. Yaptığımız bütün projelerde belediye başkanımızın kapısını çalıyoruz. Biz, ne zaman kadınlarla üstleniyoruz desek, başkanımız ‘Tamam, siz yaparsınız’ diyor.” ifadelerini kullandı.

“SIFIR ATIK PROJESİNİ GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ”

“Tarlada Sıfır Atık” projesini çok önemsediklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Türkiye, bir sıfır atık kampanyası başlattı. Bende uluslararası bir beyanname imzaladım. Biz, dünya Sıfır Atık Beyannamesi’ne katılıyoruz dedik. Balıkesir olarak gönülden destekliyoruz. 500 kilogram toplayan her kadınımıza birer kuzu hediye etmiştik. Bu sefer geçen yıl vermiş olduğumuzun iki katını veriyoruz. Emeği geçen bütün kadınlarımızı tebrik ediyoruz.” diye konuştu.

ANLAMLI BİR PROJE

Güzel bir proje hayata geçirilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu “Belediyecilik bu tip hizmet ve dokunuşlarla çevre duyarlılığı anlamında özellikle kooperatiflerle yapmış olduğu iş birlikleri anlamlı oluyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Büyükşehir Belediyemize bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.