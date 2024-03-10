Tarımsal sulamaya büyük destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan’ın Eymir ve Ericek Mahallelerinde tarımsal alanların sulanabilmesi, ipek böceği yetiştiriciliğinin maksimum seviyeye çıkarılabilmesi ve verimin artırılabilmesi amacıyla yüzde yüz hibe ile sulama borusu desteği sağlıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin kırsal kesimlerinde başlattığı kırsal kalkınma hamlelerini hız kesmeden sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje ile Nallıhan’ın Eymir ve Ericek Mahallelerinde tarımsal alanların sulanabilmesi, ipek böceği yetiştiriciliğinin maksimum seviyeye çıkarılabilmesi ve verimin artırılabilmesi amaçlanıyor.

5 MİLYON 294 BİN TL HARCAMA İLE BÖLGE SUYA KAVUŞTURULDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje sayesinde Eymir Mahallesi’nde 5 kilometrelik bir mesafede yıpranmış beton kanalları kapalı sisteme alınarak hem gölet beslenmiş olacak hem de tarım arazilerinin sulanması kolaylaşacak. Çalışmada iki yüzlük 600 metre pvc boru, dört yüzlük 402 metre koruge ve dört yüzlük 810 metre koruge boru kullanılarak yaklaşık 5 milyon 294 bin TL harcama ile bölge suya kavuşturuldu.

Nallıhan Eymir Mahalle Muhtarı Mehmet Akça, “Yaptığımız boru döşemesiyle suyu göle getirdik. Gölün suyunu bağ, bahçe, yangın ve tüm sulama işlerinde kullanıyoruz. Kanallarımız bozuktu, Bin 200 metre Büyükşehir Belediyesinden koruge boru ve iş makinesi desteği aldık, döşedik. Beraberinde boruları döşedik ve bitirdik. Bu boruları bize tedarik ettikleri için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

AMAÇ: İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN KADIN GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİ

Ericek Mahallesi’nde ise, drenaj çalışması yapılarak kaynaktan gelen su depolanıp ipek böceği yetiştiriciliğinde besin olarak kullanılan dut ağaçlarının suya kavuşturulması amaçlanıyor. Sektörden maksimum verim sağlanabilmesi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi için sağlanan yüzde yüz hibe desteği ile döşenen su boruları, kadın yetiştiricilerin yüzünü güldürüyor.

Ankara’da sadece Nallıhan Ericek Mahallesi’nde üretilen ipek böceği yetiştiriciliğinden daha fazla verim elde edebilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için yaklaşık 188 Bin 317 TL harcama ile toplam 2 Bin 100 su borusu döşenerek dut ağaçları artık susuz kalmayacak.

DÖŞENEN BORULARDAN SONRA DUT AĞAÇLARI DAHA BOL SULANACAK

Nallıhan Ericek Mahalle Muhtarı Serhan Akın, “Suyumuz yaz şartlarında buharlaşma ve kayıpla azaldığı için verdiğim dilekçe üzerine bize boru desteği verildi. Ortalama 2 bin metre boru gönderildi. Bu boruları ASKİ, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla köyümüze taşıma işini yapıyoruz. Köyümüze yeni 500 tonluk havuz yapılacak. Bu yapılan havuzdan mahalle halkı yararlanacak. Öncelikle ipek böcekçiliği için kullandığımız dut ağaçlarını sulayabileceğiz. Susuzluktan yazın kuruyan dut ağaçlarımız sulanacağı için tekrar çoğalacak. Ankara’nın en fazla ipek böcekçiliği benim mahallemde yapılıyor. Devlet koruması altında olan kozayı geliştirmek için güzel bir proje yapıldı. Hem tarımsal sulamada hem ipek böcekçiliğinde bize katkısı olacak. Bu yapılan projeden sonra ağaçlarımız daha bol sulanacak. Kayıpsız bir dönem geçireceğiz. Genç girişimci kadın arkadaşlarımız ipek böcekçiliğini artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluyorlar. Bu proje gençlerimizi mahallemize teşvik etmede büyük bir faktör olacaktır. Büyükşehir dilekçemizi boş çevirmedi teşekkür ediyorum” dedi.

“TARIMI CANLANDIRMAYI VE VERİMİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığında Laborant ve Veteriner Teknikeri Mustafa Korkmaz, “Arap Dersi’nde yer üstü suyumuza 110 milimetre çapında sulama boruları döşendi. Kapalı sistem olarak köy yakınlarında kurmayı planladığımız 400 tonluk depomuza naklini gerçekleştirip daha sonrasında bu köyde bulunan sulama çalışmalarında kullanılmak üzere köylünün hizmetine sunmayı planlıyoruz” derken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğünde Elektrik Teknikeri Hatice Arslan ise, “Mahalle muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda sahada keşifler yapıyoruz. Burada da Eymir mahalle muhtarımızın talebi doğrultusunda sahamızda incelemeler yaptık. İl Özel İdaresi tarafından yapılan bozulmuş kanallarımızı kapalı sisteme alarak göletin beslenmesini sağladık. Bu şekilde mahallemizdeki çiftçimiz suya çok daha kolay ulaşacak, arazilerimiz daha rahat sulanacak ve verim elde edeceğiz. Yaklaşık 5 kilometrelik bir alandan dağdan gelen suyu göletimize taşıyabilmek için koruge boru desteği vererek mahallemizde tarımın canlanmasını ve verimi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

KADIN ÜRETİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Döşenen su borularıyla dut ağaçlarına suyun bol bol ulaşacağının altını çizen ipek böceği yetiştiricisi kadınlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Suna Akın: “Su olmayınca dut yaprakları yeni yaprak sürmüyor. Ama su olunca dutlar iyi sürerse bizde böcekleri besleyebiliyoruz. Yaprakları toplayıp böcekleri besliyoruz. Su olmayınca yapraklar kısa kısa kalıyor bizde mecburen yaprak satın almak zorunda kalıyoruz. Çok kadın ipek böceğini besliyor. Koza kooperatifçileri bize böcekleri karınca boyunda getiriyor. Büyüdükçe filize dönüşüyor. Evimize katkı oluyor parası nedeniyle, meşgul oluyoruz bu işle. Dutları suladıkça daha fazla uzayacak ve yapraklar bol olacak. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.”

-Emine Akın: “Kooperatife önce yazılıyoruz. Böcekler küçükken geliyor. Onları büyüteceğiz diye çocuk gibi bakıyoruz. Dutlar hep kuruyor. Sularımız çok azaldı geçen sene ağaçlar ve sebzeler kurudu. Dut ağacı suyu çok sever. Dut yaprağını parayla almak zorunda kalıyoruz. 35 metre kümeste ipek böceği bakıyoruz. Dutlar kuruduğu için yaprak sürmüyor. Kozayı yetiştirip satıyoruz. Nallıhan Ankara’nın ipek böceği yapan en büyük köyüdür. Biz onları yetiştirip büyütüp satıyoruz. İpek böceğinden başka gelirimiz yok. Hem ülkemize hem de cebimize katkı sağlıyoruz.”

-İnci Deliktaş: “Bu köyde 40 hane ipek böceği yapıyor. Maalesef suyumuz olmadığı için dışarıdan yaprakları getiriyoruz. Mansur Yavaş destek çıkıyor bizlere. İpek böceği ile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bu iş bizim için başarı. Eşim arıcılık yapıyor ben ipek böceği yapıyorum. Kadınlarımıza bu işi yapmayı öneririm.”