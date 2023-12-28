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Tarımsal sulamaya 165 milyonluk destek

EKONOMİ 28.12.2023, 07:38
Tarımsal sulamaya 165 milyonluk destek

Tarımsal üretimde artan girdi maliyetleri, gübreye, mazota, ilaca gelen zamlar, enerji fiyatlarındaki artış karşısında adeta beli bükülen ve üretemez hale gelen çiftçiler için tarımsal sulama kooperatifine 165 milyon TL değerinde enerji desteği sağlandı.ANTALYA (İGFA) - Çiftçi girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye’sine ait toplam kurulu gücü 4.86 MW’lık 7 Güneş Enerji Santralinde üretilen enerji ile 51 Sulama Kooperatifi’nin enerji giderlerinin %85’i karşılanıyor. GES’ler sayesinde 51 kooperatife 165 milyon TL elektrik desteği sağlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretime katkı sunmak için hayata geçirdiği sulama tesisleri de yüz güldürüyor.

AÇIK-KAPALI DEVRE SULAMA SİSTEMLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık sorunuyla mücadele etmek amacıyla vahşi sulamanın önüne geçmek için açık-kapalı devre sulama sistemleri projelerini hayata geçirdi. Bu kapsamda Manavgat Çardak Taşağıl, Kaş Yuvacık, Gündoğmuş Köprülü, Bedan, Karadere, Güneyyaka, Kumluca Beykonak, Korkuteli Beğiş, Yukarıkaraman, Taş Kesiği, Konyaaltı Geyikbayırı, Döşemealtı Kevşirler ve Kovanlık, Elmalı Çukurelma ve Çobanisa, Kemer Ulupınar Sulama Tesisi ile Demre Gürses Davazlar Yavu Kapaklı Terfili Sulama Tesisi yapıldı. Bu sayede su kaynakları idareli kullanılarak, boşa akan suyun tarımsal sulamada doğru şekilde kullanılması sağlandı ve yeraltı su kaynaklarının beslenmesiyle gereksiz su kullanımının yol açtığı zararların önüne geçildi. Tarımın yoğun yapıldığı ilçelerde kurulan tesisler ile 22000 dekar alan vahşi sulama sisteminden açık ve kapalı sisteme geçti. 5500 çiftçi ailesine doğrudan fayda sağlanırken, geri göç teşvik edildi. Su kullanımında %60 tasarruf, verimlilikte %55 artış sağlandı.

ENERJİ MALİYETİ OLMADAN TARIMSAL SULAMA

Türkiye’de bir ilk olarak Sülekler ve Bahçeyaka mahallelerine kurulan güneş enerji santraliyle üreticinin enerji maliyeti olmadan tarımsal sulama yapması sağlanıyor. Proje kapsamında Korkuteli Sülekler’de yaklaşık 1000 dekar alanda yer alan meyve bahçelerinin sulanması amacıyla GES’li Sulama Tesisi Projesi hazırlanarak yapımı tamamlandı. Sülekler’de sulanması planlanan bahçelere en yakın enerji nakil hattı 3000 metre uzaklıkta bulunuyordu. Kuyudan elektrik enerjisi ile su çıkarılıp, sulamada kullanılamadığı için taşıma su ile sulama yapılmak zorundaydı. Proje ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kuyunun yakınındaki en uygun yere saatte 25 KW gücündeki GES kurulumu yapılarak sulama için gerekli enerji ihtiyacı karşılandı ve kuyuya monte edilen saatte 12,5 KW gücündeki dalgıç elektromotopomp vasıtasıyla kuyudan alınan sulama suyu, kapalı sulama sistemi içerisinde sulama sahasına ulaştırıldı. Korkuteli Bahçeyaka Mahallesinde de 2500 dekar alanda ve yaklaşık 100 çiftçi ailesinin faydalanacağı, yıllık 100.000 KW/H üretim kapasitesine sahip bir GES yapıldı. Kurulu gücü 50 kw/h olan santral 1 milyon 100 bin TL’ye mal oldu. Bu sayede Bahçeyaka Mahallesi’nde 2500 dekarlık alanda üretim yapan çiftçiler, güneşin doğuşundan batışına kadar elektrik ücreti ödemeden sulama yapabilme imkanına kavuştu.

118 BİN 750 DEKAR ARAZİNİN SULAMASINA KATKI

Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticinin verimi ve kazancını artırmak için tarımsal sulamayı desteklemek, su israfını önlemek amacıyla 2019 yılından günümüze kadar toplam 102 mahallede 460.897 metre metre boru, 273 adet sulama amaçlı vana, 7 adet motopomp, 86 adet sulama hidrantını 8670 çiftçi ailesinin kullanımına sundu. Bu sayede 118.750 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkıda bulunuldu.

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