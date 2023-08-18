Tarımsal ödemeler çiftçilerin hesaplarında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 300 milyon 778 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplamda 300 milyon 778 bin lira tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1692544272757567535

Paylaşımda 300 milyon 778 bin 945 lira olarak destek ödemelerinin detaylı açılımı da yapıldı.