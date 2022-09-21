Tarımsal girdi yıllık yüzde 133,41 arttı

TÜİK'in Temmuz ayı verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 133,41, aylık ise yüzde 1,31 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133,41 oranında artış gösterdi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,44 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 141,75 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 141,75 yükseliş kayıtlara geçti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterirken, aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi