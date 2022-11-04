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Tarımsal destekler hesaplara yatırılıyor
EKONOMİ 04.11.2022, 17:44
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 513 milyon 491 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 513 milyon 491 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin ayrıntılara da yer vererek, "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
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