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Tarımda yollar üreticiye kazandırıyor

EKONOMİ 03.02.2023, 10:14
Tarımda yollar üreticiye kazandırıyor

Silifke merkeze 40 kilometre uzaklıkta yer alan Sömek ve Hüseyinler Mahalleleri arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yolu asfaltlandı. Geçim kaynağı tarım olan bölgede yaşayan üreticiler hem yakıttan, hem de zamandan tasarruf sağlıyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi’nin koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, çiftçilerin en çok kullandığı Sömek’i Hüseyinler’e bağlayan bağlantı yolunda çift kat emülsiyon asfalt yapımını tamamladı. Ortalama 7,5 metrelik yol genişliği sayesinde, artık büyük ve küçük araçlar rahatlıkla yan yana gidiş geliş yapabiliyor. Domates, patlıcan, kivi, karnabahar, brokoli gibi ürünleri yetiştiren üreticiler, tozlu ve bozuk yollardan kurtulup, temiz ve konforlu yollara kavuştu. Üreticiler Silifke ya da Erdemli Hali’ne ürünlerini taşırken, yeni yollar sayesinde artık 10 kilometre daha az yol gidiyor ve yakıt masrafı da azalmış oluyor.

Erdem: “Yapılan çalışmayla üreticilerin yolu 10 kilometre kısaldı”

Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinasyon Şube Müdürü Atilla Erdem, yapılan çalışmalardan bahsederek, “Sömek’i Hüseyinler’e bağlayan bağlantı yolumuz, çiftçinin en çok kullandığı yollardan birisi. Sömek Mahallesi’nde üretilen ürünün Silifke’ye gitmesi ya da Hüseyinler Mahallesi’nde üretilen ürünün Erdemli Hali’ne gitmesi halinde, yol 10 kilometre daha kısalmış oldu. Bu bölgenin geçim kaynağı tamamıyla çiftçilik. 8 kilometrelik ve genişliği yaklaşık 7,5 kilometre olan, 2 aracın rahatlıkla geçeceği güzel bir yol oldu” dedi.

Muhtar Ünver: “Yol sayesinde hem zamandan, hem yakıttan tasarruf ediyoruz”

Sömek Mahalle Muhtarı Cengiz Ünver, Sömek Mahallesi ile Hüseyinler arasındaki bağlantı yolunun yapılmasıyla çiftçinin kullandığı yolun konforlu hale geldiğini, ürünlerin rahatlıkla ve daha kısa sürede taşındığını belirterek, “Bu yol daha önce de açıktı, ama çok bozuktu. Gidiş geliş çok olmasına rağmen, araçlar gidip gelemiyordu. Burası tarım bölgesi olduğu için, Başkanımız Vahap Seçer’den rica ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Şu anda halkımız çok memnun. Burada yazın özellikle kivi, domates, patlıcan yetişiyor. Bu ürünleri taşımak için, yolun bozukluğundan dolayı büyük arabalar girmiyordu. Şu anda tır bile giriyor. Köylümüze çok güzel bir hizmet yapıldı. Yolun kısalmasıyla, ayrıca yakıttan da tasarruf etmiş olduk” diye konuştu.

“Arazilerimize rahatça ulaşıyoruz”

Sömek Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Hasan Dölek, Büyükşehir’in çalışmasından önce stabilize dar bir yolu kullandıklarını anlattı. Dölek, “Genellikle domates, karnabahar, brokoli türü ürün yetiştiriyoruz. Bu yol, sahile inmemiz için büyük bir avantaj oldu. Daha önce Cambazlı üzerinden dolaşıyorduk ve bayağı zor oluyordu. Buradan Kızkalesi’ne de iniliyor. Şimdi daha yakın oldu. Buradan istediğimiz gibi Hüseyinler’e iniyor ve arazilerimize rahatça ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiftçilik ile geçimini sağlayan Mehmet Kurt, yol yapılmadan önce arabaların sürekli arıza yaptığını ifade ederek, “Çok şükür şimdi tozdan ve arızalardan kurtulduk. Malımız, sebzemiz kurtuldu. Allah razı olsun” diye konuştu.

Uzun yıllar çiftçilik ile uğraşan Ahmet Eser ise, “Burası daha önce stabilize bir yoldu. Arabayla veya motorla gittiğin zaman, toz toprak içinde gidiyordun. Şimdi söylemeye gerek yok, zaten görünüyor. Rahat rahat gidip gelebiliyoruz” dedi.

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