Tarımda fark yaratan kadınlar buluşuyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde özel bir panele ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenecek panelde tarım alanında yaptıkları çalışmalarla farkındalık yaratan kadınlar deneyimlerini paylaşacaklar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal alanda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yaptığı başarılı çalışmalar, eğitim, panel ve söyleşiler ile de çiftçilerle buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde “Tarımda Fark Yaratan Kadınlar” adlı panel düzenlenecek. “Kimseyi geride bırakma” mottosuyla düzenlenecek panel aynı zamanda 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü de kapsayarak tarım alanında başarılı olmuş kadınları, Eskişehirli kadın üreticilerle bir araya getirecek. Etkinliğe Eskişehir merkez ile ilçelerde faaliyet gösteren kadın çiftçiler de katılacaklar.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda (Opera) 15 Ekim Cumartesi günü 13.00’te başlayacak panelin açılış konuşmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık yapacak.

Panelde KEDV Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda Ahmet Aydemir, Kurşunlu Köyü Ev Pansiyonculuğu çalışmasıyla Bedriye Berber Engin, Anadolive- Aysu Gürman, FAO Türkiye Deneyimleri 2021 FAO, Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Neşe Çakır, Beslenme Uzmanı ve FAO Destekçisi Dilara Koçak, Samandağ İlçe Merkezi ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Atiye Sönmez Erdoğdu, Soma Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Sinem Say ve Han’ın Eli Kadın Kooperatifi’nden Sevgi Şanlı deneyimlerini aktaracaklar.