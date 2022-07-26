Tarımda değişim oluşturan kadın girişimcilere AB desteği

Kadın girişimcilere özel AB fonu destekli kuluçka programı başladı.İSTANBUL (İGFA) - Tamamı kadın olan bir ekip tarafından düzenlenen ve küresel iklim krizine Türkiye'den çözüm getiren kadın girişimcilerin gelişimine katkıda bulunan AB fonu destekli kuluçka programı EWA Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programında yer alacak 10 girişim belirlendi.



Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün gıda fonu (EIT Food) tarafından desteklenen Empowering Women in Agrifood (EWA) programı, Impact Hub İstanbul'un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığında, Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe kapsayıcılık ile çeşitliliği teşvik etmek, kadın liderli erken aşama girişimleri çoğaltmak ve girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla hayata geçirildi.



Bu sene üçüncüsü düzenlenen programa 400'ün üzerinde başvuru yapıldı. EIT Food tarafından iletilen kriterler ışığında değerlendirilen başvurulardan önce 25 kişilik bir aday listesi oluşturuldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, bu sene üçüncüsü düzenlenen EWA Programı'nın Türkiye'de daha önce 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştiğini, EWA 2022'nin önceki senelerden farkları, büyüyen uzman mentor kadrosunun iki yıl içinde geliştirdiği potansiyel iş birlikleri, geçmiş senelerin girişimcileriyle birlikte büyüyerek kendi ekosistemini yaratmış olması olduğunu kaydetti.

İki yılda 23 kadın girişimciye destek olduklarını belirten Sabuncu, bu yıl da programın başarıyla tamamlanmasıyla kadın girişimcilerimize destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başvuran katılımcılarda, tarım ve gıda sektörlerinde etki yaratacak erken aşama girişim sürecinde olmaları, girişim şirketleşmiş ise faaliyetlerinin iki seneyi geçmemesi ve şirket kurulum aşamasından bu yana toplamda en fazla 30 bin avro yatırım almış olmaları şartları arandı.