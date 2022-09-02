Tarıma 520 milyon TL'lik destek ödemeleri hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 519,6 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 519 milyon 627 bin 74 liralık tarımsal destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını dilerken, #SenÜretYeter etiketiyle destek ödemelerinin dağılımına ilişkin de rakamları da açıkladı.

Buna göre, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 478 milyon 381 bin 990 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 34 milyon 931 bin 691 lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 5 milyon 741 bin 859 lira, Hububat-Bakliyat-Dane Mısır Desteği kapsamında 324 bin 54 lira ve Toprak Analizi Desteği kapsamında 247 bin 480 lira ödeme yapılacağı kaydedildi.