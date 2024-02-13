Tarım ve Orman Bakanlığı bin 500 işçi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarında bin 500 tarım işçisini istihdam edecek.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlattıklarını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Bakanlığının tarım işçisi alımına ilişkin paylaşımda bulundu.
Yumaklı yaptığı açıklamada “Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1.500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz.
Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 13.02.2024-19.02.2024 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacak.
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|22
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|22
|27
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|12. Manisa FK
|22
|26
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|22
|26
|14. Adanaspor
|22
|23
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|22
|22
|16. Şanlıurfaspor
|22
|19
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|54
|2. M.City
|23
|52
|3. Arsenal
|24
|52
|4. Tottenham
|24
|47
|5. Aston Villa
|24
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|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
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|36
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|24
|36
|9. Brighton
|24
|35
|10. Chelsea
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|11. Wolves
|24
|32
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|24
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|23
|27
|14. Brentford
|23
|25
|15. Crystal Palace
|24
|24
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|24
|21
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|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|24
|51
|4. Atletico Madrid
|24
|48
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
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|37
|8. Las Palmas
|24
|35
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|12. Deportivo Alaves
|24
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|14. Rayo Vallecano
|24
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|20
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|24
|17
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|24
|13
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|24
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