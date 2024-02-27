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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan, Kayseri Şeker'e ziyaret

EKONOMİ 27.02.2024, 09:27
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan, Kayseri Şeker'e ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekilleri ve il protokolü, sektörün lideri Kayseri Şeker’i ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldiler.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Kayseri programının ilk durağı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, “Tarım ve Orman Bakanlığı Sektör Paydaşlar” toplantısı oldu.

Düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektörün temsilcileri katıldı. Bakan Yumaklı, toplantıda üreticilerin görüş ve önerilerini not edip, Türkiye yüzyılında tarım ve orman sektörünü yeniden birlikte inşa edeceklerini dile getirdi.

Kayseri Şeker Çiftçileri ile buluşmak için Kayseri Şeker’e gelen Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür İsmail Gedik ve çok sayıda çiftçi  işletme binası önünde çiçekle karşıladı.

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda konuşan,  Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise şunları söyledi:

“Kayseri Şeker, Uluslararası standartlarda çiftçinin güzide kuruluşudur. Kayseri Şeker son yıllarda yaptığı atılımlarıyla, özellikle 2023 yılı çiftçiler açısından zirveler yılı olmuştur. Biz çiftçi kuruluşu olarak açığız, kurumsalız, hesap vermeye hazırız, her türlü şeffaflık içindeyiz, çiftçimizden gizli saklı hiçbir uygulamamız yok. Bizim uygulamalarımızın Türkiye’deki diğer kooperatiflere örnek olmasını ümit ediyoruz.” diyen, Başkan Akay; başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, beraberindeki heyete ve çiftçilere nazik teşriflerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşmalarında böyle bir ortam sağladığı için Başkan Akay’a ve teşriflerinden dolayı Bakan Yumaklı’ya teşekkürlerini sundu.

Şeker sektörüne yabancı olmadığına vurgu yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi;

“Ülkemizdeki öncü kooperatiflerden, Kayseri Şeker'de siz değerli çiftçilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin büyük kooperatifleri var. Bu sektörün içerisinde. Kayseri Şeker, bir markalaşma örneğidir.  Kayseri üreticisi de sanayicisi de bir konuyu alıp onu tekamül ettirerek bir marka haline getirmek de son derece usta. Biz hiçbir üreticimizin zarar etmesini istemeyiz. Üreticilerimizin emeği, çalışanlarımızın gayretiyle Kayseri Şeker nice yeni rekorlara imza atacak.” Dedi.

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