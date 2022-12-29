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Tarım ve kırsal yaşam nasıl güçlendirilir? O rapor hazırlandı

EKONOMİ 29.12.2022, 08:44
Tarım ve kırsal yaşam nasıl güçlendirilir? O rapor hazırlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle iki yıldır yürütülen “ABB Çevresinde Kentsel Tarım ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi”nin sonuç raporu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere çeşitli kırsal desteklerde bulunurken, tarım arazilerinin de değerlendirilerek katma değerli ürün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle iki yıldır yürütülen “ABB Çevresinde Kentsel Tarım ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi”nin sonuç raporu açıklandı.

 ANKARA’YA ÖZGÜ 5 ÜRÜNE MARKA DEĞERİ KAZANDIRILACAK

Rapora göre; Ankara için stratejik öneme sahip ve 5 ilçede üretilen 5 ürün için Garanti Markası çalışmaları kapsamında markalandırma sistemine gidilerek, pazar payının artırılması ve katma değer kazandırılması hedefleniyor.

Raporun, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ekseninde Ankara’nın sahip olduğu tarımsal kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi standartlarını koruma bilinciyle hazırlandığını söyleyen ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, “Ankara ülkemizin Başkenti konumunun yanı sıra önemli bir tarım kentidir. Tarımsal üretim de ülkemizin gayrisafi hasıla içerisinde önemli bir paya sahiptir. ABB kayıtsız kalamazdı, kalmadı. Bu bağlamda Ankara kırsalının topyekûn kalkınma faaliyetlerinin planlı olarak yürütülebilmesi için ilçelere özgü tarımsal ürünlerin tespiti, işlenmesi, katma değer ve verimli kullanımı konusunda paydaşların kapasitesinin güçlendirilmesi, gıda ticaretinin ve pazar entegrasyonunun iyileştirilmesi ile kırsal turizmin canlandırılması konuları tüm yönleriyle ele alınmıştır. Proje neticesinde kısa, orta ile uzun vadeli stratejik öncelik ve hedefler belirlendi. Hazırlanan bu çalışmanın ilimiz için sağlayacağı faydalar tüm tarafların ortak hareket etmesi ile gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

 YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER PAZARDA YERİNİ ALACAK

ABB ev sahipliğinde düzenlenen sonuç ve kapanış toplantısına; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü temsilcileri, Doğa Koruma Merkezi temsilcileri, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, çeşitli ülkelerin Tarım Müşavirleri, Ziraat Odaları ve Kooperatif Başkanları, yerli üreticiler ile ABB bürokratları katıldı.

Sunumların yapıldığı toplantıda, projenin amacının yerli üreticinin ürünlerinin pazarda yer almasını sağlamak ve üreticilere para kazandırmak olduğunu söyleyen ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün şöyle konuştu:

“Projeyi hazırlarken paydaşlarımızla iş birliği yaptık eğitimler verdik ve final raporunu da hep beraber hazırladık. Umuyorum raporun içerisinde yazılmış olan projeleri hep beraber sağlıkla Ankara kırsalında hayata geçiririz. Türkiye’de en büyük kırsal destekleri sağlayan yerel yönetim olarak ABB öne çıkan bir kurum. ABB olarak bugüne kadar üretimi destekleyecek girdiler verdik ve artık şunu yapmak istiyoruz. Üretici ürünü üretti ve bu ürünü ham madde olarak sattığında elde ettiği bir geliri var ama biz bunu yarı mamul ve mamul haline getirerek pazara arz edebilirsek üretici çok daha fazla para kazanabilir. Yani katma değeri oluşturup o bölgede bırakabiliriz. Önümüzdeki sene ABB olarak ürün işleme paketleme tesisleri gibi tesisleri kurmaya başlayacağız. İşi planlı ve programlı yapmak istiyoruz. Elimizdeki güç nedir? Ankara’nın tarım potansiyeli nedir? Çiftçimizin sosyolojisi nedir ve biz bütün bunları harmanlayarak nereye varabiliriz, neyi en iyi şekilde, nasıl kullanabiliriz? Bunları değerlendireceğiz. Amacımız üreticiye para kazandırmak.”

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