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Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını Manisalılara açtı

EKONOMİ 04.11.2022, 10:47
Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını Manisalılara açtı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 16'ncı Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Manisa'nın Türkiye tarımının lokomotif şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Cengiz Ergün, kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla 70 milyon liralık kaynak ayırdıklarını söyledi.MANİSA (İGFA) - TEKNO TARIM'22 Manisa 16'ncı Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanvekili Muammer Babuş, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanları ve Daire Başkanları, oda başkanları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, tarıma sağladığı katkılar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise tarımın Manisa'nın can damarı olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın ulusal ve uluslararası alanda Türkiye tarımının lokomotif şehrinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Başkan Cengiz Ergün, "Tarımın Başkenti olduğumuzu söylemek de yanlış olmaz herhalde. Bu noktada tarım sektöründeki paydaşların bir araya gelmesine öncülük eden ve tarıma ivme kazandıran bu önemli fuarın bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen herkese öncelikle hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz, bu fuarlar sayesinde tarımdaki gelişmeleri yakından takip ederek bilgilerini arttırıyorlar. Her zaman ifade ettiğim gibi alın teri, altından daha değerlidir. Çiftçimiz de, üreticimiz de bu emeklerinin karşılığını kat be kat daha fazla alması için tarım fuarları büyük önem taşıyor. Bu bağlamda bu önemli organizasyona katılan sektör temsilcilerine de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün, Manisa'nın Meyve yetiştiriciliği anlamında da  ülkemizde önemli bir konumda bulunduğunu kaydetti.

Konuşmalar sonrasında katılımcı protokol, TEKNO TARIM'22 Manisa 16'ncı Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti.

Kurdele kesiminin ardından fuarda yer alan stantlar ziyaret edildi. Fuar, 6 Kasım Pazar gününe kadar Manisalıları ağırlamaya devam edecek.

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