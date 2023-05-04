Tarım sektörünü canlandıracak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, DTB işbirliğiyle tarım sektörünün vazgeçilmezi olan Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin temelini attı. Denizli’ye 110 milyon TL yatırım bedelli toplam 45 bin ton kapasiteli 2 lisanslı depoculuk tesisi kazandırılacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile üretici ve çiftçilere desteğini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğiyle kente kazandırılacak 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin temelini attı. Tavas Makası Cankurtaran Mevkii’nde düzenlenen programa, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe belediye başkanları, çiftçiler, muhtarlar ve davetliler katıldı. DTB Başkanı Tefenlili törende yaptığı konuşmada, Ticaret Borsası ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kente kazandırılacak lisanslı depoların çiftçilere ve tarımla uğraşan tüm kesime hayırlı olmasını diledi. Yatırımla ürünlerin daha sağlıklı koşullarda saklanabileceğini ve zayiat oranının düşeceğini belirten Tefenlili, “Biz Ticaret Borsası olarak çok sevinçliyiz. İnşallah çiftçilerimizin, üreticilerimizin bir nebze de olsun elinden tutmuş oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza candan teşekkür ediyorum. Biz bu yatırımı tek başımıza başaramazdık” diye konuştu.

Başkan Zolan: “Hizmet destanları yazdık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli’de uzun süredir arzu edilen ve önemli bir ihtiyaca yanıt verecek lisanslı depoculuk tesisinin temelini attıklarını kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını, bugüne kadar 50’yi aşkın kalemde çiftçilere destek verdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, “2014’ten bugüne Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, tüm kurumlarımızla el ele vererek hizmet destanları yazdık” ifadelerini kullandı. Hububat ürünlerinin emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasının ülkeler için vazgeçilmez olduğunu detaylı bir şekilde anlatarak lisanslı depoculuğun önemine değinen Başkan Osman Zolan, “Ne kadar çok lisanslı depolama tesisi kurabilirsek ülkemizin geleceğine de o kadar güvenle bakabiliriz. Bu tesisler, ülkemizin geleceği, gıda güvenliği ve çiftçilerimizin daha fazla kazanması adına güzel bir yatırım” diye konuştu.

Tesisler uzun yıllar Denizli’ye hizmet edecek

Denizli’nin coğrafi olarak geniş bir kent olduğunu, lisanslı depoculuğun kentte daha verimli yapılabilmesi ve nakliye sıkıntılarının yaşanmaması için biri Çivril ilçesinde olmak üzere iki noktada DTB işbirliğiyle lisanslı depoculuk tesisi yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zolan, “Çivril ilçemizdeki tesisimizin de temelini attık. Bu tesisiler çok uzun yıllar şehrimize, çiftçilerimize hizmet edecek. Bu iki tesisin toplam maliyeti 110 milyon TL. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu yatırımın 60 milyon TL’sini karşılıyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım ve hayvancılıkta devasa destekleri olduğunu ifade eden Başkan Zolan, kendilerinin de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah’ım bu tesisimizin açılışını yapmayı da bizlere nasip etsin. Şehrimize, ülkemize, çiftçimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi

Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ise, Denizli’ye kazandırılacak tesisin başta çiftçiler olmak üzere Denizli ve Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek projeye destek veren Büyükşehir Belediyesi, DTB ve emek veren herkese teşekkür etti. Denizli Milletvekili Cahit Özkan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 20 yılda Türkiye’nin tarımsal gelişimini rakamlarla anlattı. Özkan “Çiftçimizin ihtiyacı olan her türlü teknik altyapıyı, hükümet olarak her türlü desteği seferber ettik. Bugün Avrupa’nın 1., Dünyanın 10. tarım ülkesi olmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Zolan ve beraberindekiler, daha sonra inşaat alanında bir süre incelemelerde bulundu, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lisanslı depoculuk nedir?

Depolamaya uygun nitelikteki hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin ve zeytinyağı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından elektronik ortamda düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasıdır. Türkiye’de lisanslı depo faaliyetlerini, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu düzenlemektedir. Kanunun amacı tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.