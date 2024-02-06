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Tarım sektörü temsilcileri konferansta bir araya geldi

EKONOMİ 06.02.2024, 14:13
Tarım sektörü temsilcileri konferansta bir araya geldi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) ve TARMAKBİR iş birliği ile düzenlenen, hassas ve akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için yapılması gerekenlerin değerlendirileceği AKİTASK 2024 Akıllı Tarım Makineleri Ağ Oluşturma ve Sektörel İş Birliği Konferansı başladı.

KONYA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından yürütülen Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) Projesi’nin sektörel konferans ve kapanış programı başladı. Konferansın açılış programına KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya protokolü, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ve AKİTEK Merkez Yöneticisi Dr. Barış Samim Nesimioğlu’nun konuşmalarıyla devam etti.

“AKİTEK BÜNYESİNDE ÇOK SAYIDA PROJE FAALİYETİ YÜRÜTÜLDÜ”

AKİTASK 2024 Akıllı Tarım Makineleri Ağ Oluşturma ve Sektörel İş Birliği Konferansı’nın açılışında konuşan Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru; “Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın yürütmekte olduğu Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde, KTO Karatay Üniversitesi tarafından 15 Şubat 2021 tarihinde başladı ve 36 aylık başarılı bir uygulama sürecinin sonuna gelindi. KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki değerli akademisyenlerin gayretleri ile kurulan Akıllı Teknolojiler Merkezi’nin temel amacı; Konya-Karaman bölgesindeki tarım makineleri üreticilerinin tarım 4.0 ile uyumlu, akıllı teknolojiler ile donatılmış ekipmanlar tasarlayıp üretebilme yeteneklerini artırmak, üreticilerimizi ulusal ve uluslararası platformda rekabetçi hale getirmektir. Bu amaç çerçevesinde AKİTEK’te çok sayıda proje faaliyeti yürütülmüştür” dedi.

“AKİTEK, SEKTÖRDEN GELECEK AR-GE PROJELERİNE DESTEK VERMEYE HAZIR”

AKİTEK’in tarım makineleri sektörünün yanı sıra diğer sektörlere de destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Doğru; “Yaklaşık 5 milyon euro tutarında bir fon almaya hak kazanan bu projeden önemli ve somut çıktılar elde edilmiştir. Proje bünyesinde bölgemizdeki tarım makineleri üreticilerimizle ortaklaşa yürütülen AR-GE projeleri neticesinde ilaçlama, ekim ve tavukçuluk alanlarında 4 tane yenilikçi prototip ortaya konmuş ve bu projelerin çıktısı olarak toplamda 5 ulusal, 3 uluslararası patent başvurusu yapılmıştır. AKİTEK, hassas tarım yapmaya imkân sağlayacak akıllı tarım makineleri geliştirilmesinin yanı sıra diğer sektörlerden gelecek AR-GE projelerine de destek vermeye hazır hale gelmiştir” ifadelerine yer verdi.

“DEĞİŞİMİN ANAHTARI, TARIMDA DİJİTALLEŞME”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç, tarımda dijitalleşme ile ürünlerde verim ve kalitede artış yaşandığını belirterek; “Tarımda dijitalleşme, üretimin desteklenmesinin yanı sıra kırsal alanlardaki yaşamları büyük ölçüde dönüştürmede de önemli bir rol oynuyor. Dijitalleşmeye ayak uyduran üreticiler etkin sulama, gübreleme ve tarımsal ilaçlama konularında bir adım öne çıkıyor. Böylece hem verim hem de kalitede artış yaşanıyor. Sürdürülebilir bir tarım için daha az kaynak kullanarak, daha çok verim elde etmenin gerekliliği, 2020 yılı ve getirdikleri ile tüm dünyada çözüm bulunması gereken en önemli sorun haline geldi. Tarım 4.0’dan Tarım 5.0’a geçişte, yapay zekâ ve makine öğrenimi büyük bir rol oynuyor. Bu noktada dijital tarım ve akıllı tarım uygulamalarının öncesi ve sonrasını işaret eden bir yapıtaşı görevini üstleniyor” şeklinde konuştu.

06-07 Şubat 2024 tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde devam edecek olan konferansta, yurt içinden ve yurt dışından katılım sağlayan konuşmacılar tarafından sunum yapılacak, paneller düzenlenecek ve bu kapsamda tavsiye niteliğinde politika önerileri ortaya konarak konferans sonuç bildirgesi yayımlanacak. Konferansta ayrıca bir proje pazarı bölümü de yer alacak. Yenilikçi start up’ların ve KOBİ’lerin proje pazarına katılan firmalar, ürünlerini tanıtma fırsatı ile sektördeki önemli aktörlerle bağlantı kurma ve ağ geliştirme imkânı bulacak.

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