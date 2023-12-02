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Tarım Parkı çiftçinin yüzünü güldürdü

EKONOMİ 02.12.2023, 08:07
Tarım Parkı çiftçinin yüzünü güldürdü

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde “Tarımsal Mekanizasyon Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında alınan makinelerle oluşturulan “Tarım Makineleri Parkı”ndan üreticiler faydalanmaya başladı. Hem tohumu hem de ekimde kullanılan makineleri Büyükşehir Belediyesinden alarak maliyeti en aza indiren üreticinin ise yüzü güldü.ORDU (İGFA) - Ordu’da ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Dünyada ve Türkiye’de, tarımda makineleşmenin artması ve süregelen kentleşme sürecinin kırsal kesimdeki nüfus kaybını hızlandırması sonrası atıl duruma düşen topraklar, Büyükşehir Belediyesinin projeleriyle yeniden hayat buldu.

ORDU ÜRETİCİLERİN GELİR KAYNAKLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kent genelinde başlatılan tarım ve hayvancılık projeleriyle birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelirleri artırılırken, insan emeği üreten bir güce dönüştü. Büyükşehir Belediyesinin projelerinden yararlanan yüzlerce çiftçiyle kent genelinde topyekûn bir kalkınma hamlesi başlatıldı. İlçelerde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, meyvecilik fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazandı. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü.

TARIM MAKİNELERİ PARKI ÜRETİCİNİN HİZMETİNDE

Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Ordu İlinde Tarımsal Mekanizasyon Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” doğrultusunda içerisinde toprak işleme makineleri, hasat ve harman makineleri ve ilaçlama makineleri olmak üzere toplam 28 adet makinenin bulunduğu Tarım Makineleri Parkı kuruldu. Kurulan bu park ile sembolik ücretlerle kiralanan makineler, kullanıldıktan sonra geri bırakılarak başka üreticilerinde kullanmasına imkân sunuyor.

ÜRETİCİLER MAKİNE VE TOHUM DESTEĞİ İLE MALİYETLERİ AZALTTI

“Tarımsal Mekanizasyon Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında alınan makinelerle oluşturulan “Tarım Makineleri Parkı”ndan üreticiler faydalanmaya başladı.  Sonbahar döneminde yem bitkisi ekimi yapmak üzere Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvuran ve aldıkları makineleri ekim faaliyetlerinde kullanan üreticiler makinelerden oldukça memnun kaldı.

ÜRETİCİLER PROJEDEN MEMNUN KALDI, 3 GÜNDE 100 DÖNÜM ARAZİ EKİLDİ

Çamaş ilçesinde üretim yapan, 3 günde 100 dönüm araziyi işleyip yem bitkisi ekimi yapan üreticiler, tarım makineleri ve tohum desteğinin kendilerini çok rahatlattıklarını belirttiler. Hem ekonomik hem de zamandan çok önemli oranda tasarruf sağladıklarını dile getiren vatandaşlar, tarım makineleri ve tohum desteği dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan Ordu genelinde fındık altı yem bitkilerinin ekildiği alanların yanı sıra makineli tarıma uygun 94 bin 290 dönüm arazi bulunuyor. Bu alanlarda üretim yapılması amacıyla kurulan makine markı üreticilere büyük kolaylık sağlamaya devam edecek.

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