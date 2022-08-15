Tarım Kredi marketlerinde indirim bugün başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri’nde yapılacak 30 üründe indirim bugün başlıyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri’nde yapılacak 30 üründe indirim bugün başlıyor. Büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35, şeker, un, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi 30-40 çeşit üründe de indirime gidilmesi talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması üzerine Tarım Kredi Marketleri’nde hareketlilik başlamıştı.
Türkiye geneli 1400 Tarım Kredi Marketleri’nde makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında indirimli satışlar uygulanacak.
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