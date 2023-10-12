Tarım Kredi bir çok üründe indirime gidiyor
Gıda sektörünün en önemli oyuncularından Tarım Kredi Kooperatif Market, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.ANKARA (İGFA) - Tarım Kredi Kooperatif Market; Türkiye’nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla, kaliteden ödün vermeden, sağlıklı, doğal ve katkısız ürünlerini tüketiciler ile buluşturuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacağını açıkladı.
https://twitter.com/tarimkredi/status/1712378332736622645
Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyasının devam edeceğini söyledi.
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|8
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|8
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|8
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|8
|9
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|8
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|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
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|5
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|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
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|8
|14
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|8
|13
|9. Crystal Palace
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|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
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|8
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|8
|9
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|7
|16. Everton
|8
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|4
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|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
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|13
|8. Real Betis
|9
|13
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|9
|11
|10. Las Palmas
|9
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|11. Getafe
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|10
|13. Cadiz
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