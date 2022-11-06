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Tarım Kampüsü’nde silajlık mısır hasadı sevinci

EKONOMİ 06.11.2022, 09:18
Tarım Kampüsü’nde silajlık mısır hasadı sevinci

Yerli üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı geliştirmek için yerli üreticilere tohum dağıtımından teknik eğitime kadar birçok konuda destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de hayvancılıkla uğraşan kadın hayvan yetiştiricileri ve küçük aile işletmelerine ücretsiz hayvan yemi olarak silajlık mısır desteği sağlayacak.ANKARA (İGFA) - Kırsal kalkınma projeleriyle örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma hamlesi her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında ekilen silajlık mısır hasadının başladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Yavaş şu ifadeleri kullandı:

“Gölbaşı'ndaki Tarım Kampüsü'müzde yetiştirdiğimiz mısırlık silajın hasadına başladık. Elde ettiğimiz ürünleri hayvancılıkla uğraşan kadın üreticilerimize ve küçük aile işletmelerine 0 hibeyle dağıtıyoruz. Ankaralı üretsin, Ankaralı kazansın istiyoruz.”

 YÜZDE 100 HİBEYLE DAĞITILACAK

Kadın hayvan yetiştiricileri ve küçük aile işletmelerini üretimden kopmamalarını sağlamak ve ekonomik yönden destek olmak amacıyla yaklaşık 200 dönüm üzerine ekilen silajlık mısır yüzde 100 hibeyle dağıtılacak. 

Başkentte kırsal kalkınmayı destekleyen projelere devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki BAKAP Tarım Kampüsü’nde gerçekleştirilen mısır silajı hasadı ile ilgili şunları söyledi:

“BAKAP arazimizde daha önce birinci ürün olarak ektiğimiz Macar fiği ve buğday karışımlarının hasadını yapmıştık.  Şimdi ikinci ürün olarak mısır silajı hasadını yapmaktayız. Bu hasadımızın da küçük aile işletmeleri ile kadın üreticilere dağıtımı gerçekleştirilecek. Kaba yemin ve girdi maliyetlerinin fiyat artışından dolayı bu şekilde üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere toplama ve balyalama işlemi yapılan mısır silajlarını bir ay içinde listesi oluşturulacak kadın üreticilere ve küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtarak çiftçilerin ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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