Tarım'a 10 milyon TL'ye sıfır faizli kredi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal elektrik üretim bedeli kapsamında 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırabilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alınmıştır. Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/VahitKirisci/status/1560188690965594112