Tarihi Sobacılar Çarşısı gün yüzüne çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırcılar ve Sobacılar Çarşısı’nda tadilat ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.ANTALYA (İGFA) - Tarihi çarşıya kamera sistemi kurulurken, dükkânlara sundurma ve kenet çatı sistemi uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bakırcılar ve Sobacılar Çarşısı esnafının şikayetlerine kulak verdi. Büyükşehir Belediyesi, kentin simgeleri arasında yer alan Bakırcılar ve Sobacılar Çarşısı’nda yenileme çalışması gerçekleştirdi. KDV dahil 3 milyon 141 bin 487 lira yatırım bedelli çalışma kapsamında ilk olarak hırsızlık olayları nedeniyle sökülen çatı kaplaması sökülerek, kenet çatı sistemi uygulandı. Çatı yağmur olukları yenilendi. Kullanım ömrünü tamamlamış sundurmalar sökülerek yerine yeni sundurmalar monte edildi.

Tadilat ve yenileme çalışmaları kapsamında ayrıca çarşının tamamına kamera sistemi kuruldu ve güvenlik önlemleri alındı. Sundurma altlarına şerit led ile aydınlatma yapıldı. Yıllar içinde biriken sorunların çalışmayla çözülmesi esnafta memnuniyet yarattı. 22 senedir Bakırcılar ve Sobacılar Çarşısı’nda esnaflık yapan Savaş Sezgin, “Yeni sundurmalar dükkânlarımızı kışın yağmurdan yazın da güneşten koruyacak. Hem biz esnaflar hem de çarşıya gelen vatandaşlarımız için faydalı bir çalışma oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.