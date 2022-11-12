Talaşlı imalat tedarikinde Türkiye merkez üs olacak

Avrupa’da yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının talaşlı imalat sektöründe Türkiye’ye olan talebi artırdığına dikkat çeken Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Pandemiden önce Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünmeyen ülkeler ve şirketler şimdi bölgede yaşanan gelişmeler neticesinde ülkemize yöneldiler. Avrupalı üreticilerin yerini alabiliriz” dedi.ANKARA (İGFA) - Avrupa’da yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının talaşlı imalat sektöründe Türkiye’ye olan talebi artırdığına dikkat çeken Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Pandemiden önce Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünmeyen ülkeler ve şirketler şimdi bölgede yaşanan gelişmeler neticesinde ülkemize yöneldiler. AB, bölge ülkeler ve ABD’den Türkiye’ye doğru bir alım söz konusu. Bunun etkilerini fuarlarda daha net gözlemliyoruz ve ürünlerimize yabancı ilgisi çok fazla. Bu doğrultuda yapacağımız önemli yatırım hamleleriyle Avrupalı üreticilerin yerini alabiliriz” dedi.

Türkiye talaşlı imalat sanayine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren Tezmaksan’ın Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, takım tezgahları sektörünün mevcut durumu ve gelecekteki potansiyeliyle ilgili bilgiler paylaştı. Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla tüm dünyayı etkileyen tedarik zincirindeki bozulmanın yanı sıra Avrupa’daki enerji krizinin Türkiye’ye olan talebi de artırdığını söyleyen Aydoğdu, “Özellikle pandemiden önce Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünmeyen ülke ve şirketler şimdi ülkemize yöneldiler. AB, bölge ülkeler ve ABD’den ülkemize doğru bir alım söz konusu. Bunun etkilerini fuarlarda daha net gözlemleyebiliyoruz. Makine fiyatları dolar bazında yüzde 30 artsa da Türkiye’de yatırım rekoru kırmaya devam ediyoruz. Sektör şirketlerimiz Türkiye’ye kayan talebi karşılamak için bu alanda yatırımlarını hızlandırmış durumda. Avrupalı üreticilerin yerini alma ihtimali var” diye konuştu.

Takım tezgahları sektöründen ilk 8 ayda ihracat ve üretimde yüzde 18 artış

Takım tezgahları sektörünün bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre hem üretim hem de ihracatta yüzde 18’lik artış kaydettiğini dile getiren Aydoğdu, “Sektörümüz, Türkiye’nin talaşlı imalat sanayisinin artısı olmuş durumda. Tüm firmalar üretim ve gelişimini devamlı artırıyor. Bugün hala takım tezgahları kullanımında normal kapasitemizin yüzde 9 üzerindeyiz. Türkiye’nin genel makine ihracatının yüzde 7-8 arttığı yerde takım tezgahları ihracatının yüzde 18 artması, bir bakıma sanayide üretimin Türkiye’ye kaydığının en önemli göstergesi. Bunun en büyük sebebi ise AB ve ABD’nin ölçek ekonomisine uygun ürünlerini tedarik zincirinin kırılması sonrası Uzak Doğu yerine Türkiye’den temin etmesi. Takım tezgahlarına belli sektörlerden yoğun yatırım yapıldığını görüyoruz. Kendi krizimizi yaratmadığımız sürece önümüzdeki 5 yıl sanayinin Türkiye’ye kayacağını öngörüyoruz. Bunun yanı sıra AB’deki kalıphane ve dökümhanedeki sektörler enerji maliyetlerini kontrol edemedikleri için birer birer kapanıyorlar. Kapandıkları için de tek çareleri Türkiye olarak gözüküyor. Dolasıyla Türkiye sanayicisi için enerji maliyetleri kısa vadede sorun olarak gözükse de orta vadede bir avantaj sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Makine fiyatları dolar bazında yüzde 30 artsa da Türkiye’de yatırım rekoru kırılıyor

Dünya üzerindeki mevcut durumda finansmana erişim ve işletme sermayesi alanında şirketlerin zorluk yaşadığını vurgulayan Aydoğdu, bunun yol açtığı duruma dair şu açıklamaları yaptı: “Talaşlı imalat sektörü devamlı yatırım çekiyor. Finansmana erişim zorlayıcı olsa da takım tezgahlarına ciddi yatırımlar yapılıyor. Makine fiyatları dolar bazında yüzde 30 artsa dahi Türkiye’de yatırım rekoru kırıyoruz. Bu yıl Türkiye tarihinin en büyük yatırım yılı olacak. Şirketlerimiz Türkiye’ye kayan talebi karşılamak için bu alanda yatırımlarını hızlandırdı. AB’li üreticilerin yerini alma ihtimali var, yatırım yapan şirketlere önemli destekler veriliyor. Bu alanda alınan destekler makine yatırımına dönüşüyor. Eylül ayında başlayan fuar takvimiyle birlikte uluslararası fuarlara katıldık. Daha sonra da İstanbul’da MAKTEK Fuarı’nda yerimizi aldık ve MAKTEK’in ilk defa uluslararası fuarlardan daha olumlu geçtiğine şahit oldum. Fuarda Türk şirketler satış rekoru kırdı.”