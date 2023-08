Take Off başvuruları uzatıldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off Girişim Zirvesi için başvurularının süresi 15 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Yerli ve yabancı girişim ekosisteminden katılımcıların bir araya getirilerek girişim ekosistemine katkı sağlanması ve Türkiye’nin bu alanda girişimciler ve yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığı zirve bu yıl Ankara ve İzmir’de de yapılacak. Pre Take Off olarak gerçekleştirilecek Ankara ve İzmir aşamalarında girişimler ön değerlendirme sunumlarını katılımcılarla buluşturacak. Final etkinliği ise Aralık 2023’te İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Take Off Girişim Zirvesinin zengin programında paneller, keynote konuşmaları, girişim sunumları yer alacak. Aynı zamanda potansiyel işbirliği görüşmeleri için yatırımcı, kurum ve girişimcilere birebir görüşme alanlarının sağlandığı zirve katılımcılara özel girişimcilik atölyeleri ve uluslararası network imkanı sunacak. 100’ü aşkın ülkeden her yıl binlerce başvuru alan, bu zamana kadar 600’den fazla girişimciye, 400’den fazla mentor ve yatırımcıya, 140 konuşmacıya ev sahipliği yapan Take Off bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olma özelliğini taşıyor. 2018 yılından bu yana 155 bin dolardan fazla ödül verilen zirvede bugüne kadar toplamda 1700 girişimci-mentor görüşmesi de gerçekleşti.

Bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan Take Off toplamda verdiği 300 bin dolar ödül ile de dikkatleri çekiyor. Zirvenin Pre Take Off bölümünde yapılacak ön değerlendirme sunumlarında kendi kategorisinde birinci olan girişimler toplamda 2 milyon 250 bin TL nakdi destek kazanma hakkına sahip olacak.