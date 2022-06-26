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Tahsilatta en kolay İsveç, en zor Suudi Arabistan! Türkiye tahsilatta kaçıncı sırada?

EKONOMİ 26.06.2022, 12:20
Tahsilatta en kolay İsveç, en zor Suudi Arabistan! Türkiye tahsilatta kaçıncı sırada?

Tahsilat Zorluğu Skoru Raporu’na göre, borç tahsilatının en kolay olduğu ülkelerin başında İsveç, Almanya ve Finlandiya geliyor. Borç tahsilatının en zor olduğu ilk üç ülke ise Suudi Arabistan, Malezya ve BAE oluren, Türkiye’nin de dahil olduğu borç tahsilatı riskinin ‘Çok Yüksek’ olduğu derecelendirmede tahsilatın en zor yapıldığı ülkeler arasında Türkiye 13. sırada yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Allianz Trade Tahsilat Zorluğu Skoru Raporu’na göre, borç tahsilatının en kolay olduğu ilk 10 ülke sıralamasında Avrupa lider konumunu koruyor.

Toplam GSYH’leri küresel GSYH’nin yüzde 90’ını ve toplam ticaretleri küresel ticaretin yüzde 85’ini temsil eden 49 ülkenin yer aldığı Allianz Trade Tahsilat Skoru Raporu, İsveç, Almanya ve Finlandiya’nın borç tahsilatının en kolay olduğu ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor.

Borç tahsilatının en zor olduğu ülkelerin başında ise Suudi Arabistan, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Rapora göre, mahkeme süreçlerine yönelik zorluklarda biraz iyileşme kaydedilmiş olsa da Suudi Arabistan'da uluslararası borç tahsilat işlemleri, İsveç, Almanya ve Finlandiya'dakine göre üç kat daha zor.

TAHSİLAT ZORLUĞU SKORU NEREDEYSE HER İKİ ÜLKEDEN BİRİNDE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Rapora göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki skor farkları hâlâ büyük.

16 Batı Avrupa ülkesinden 14'ü, tahsilat zorluğunun en hafif olduğu grupta yer alıyor. Gelişmiş ekonomiler arasında tahsilat zorluğunun “Çok Yüksek” olduğu ABD ve Kanada bu grupta diğerlerine istisna oluşturuyor. Orta Doğu, Asya ve Afrika ise ortalamalar olarak bakıldığında borç tahsilatının en zor olduğu üç bölge.

TÜRKİYE BORÇ TAHSİLATININ EN ZOR YAPILDIĞI ÜLKELER ARASINDA 13.SIRADA

Allianz Trade Tahsilat Zorluğu Skoru raporuna göre, Türkiye’nin de dahil olduğu borç tahsilatı riskinin ‘Çok Yüksek’ olduğu derecelendirmede yer alan diğer iki doğu Avrupa ülkesi ise Çek Cumhuriyeti ve Slovakya. ABD ve Kanada da aynı derecelendirmede yer alan ülkeler arasında dikkat çekiyor.

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