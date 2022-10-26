Tahıl sektörünün geleceği Türk-Rus Zirvesi’nde belirlenecek

Türk un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmencilik sektörünü Moskova’da buluşturan İDMA; Türkiye-Rusya Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın önde gelen yerli değirmen üreticilerini 130 milyon tonluk tahıl rekoltesine sahip Rus üreticilerle buluşturacak olan İDMA Rusya, dünya tahıl üretiminde ilk 5 üretici arasında yer alan Rusya’nın en önemli kurumlarının katılımıyla Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

30 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında başkent Moskova’da gerçekleşecek İDMA Rusya, yeni tesis kuracak yatırımcıları, mevcut tesislerinin kapasitelerini büyütmek isteyen üreticileri bir araya getirirken, ev sahipliği yapacağı Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’yle dünya gıda sektöründe gündemi belirleyecek.

Türkiye’den TABADER’in (Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği), Rusya’dan Uluslararası Endüstri Akademisi’nin ve Rusya Un ve Yem İşletmecileri Birliği’nin birlikte düzenleyeceği Türkiye-Rusya Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’nde; yeni dönemin tahıl, bakliyat, yem politikaları ve stratejileri değerlendirilecek.

İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, dünyanın en büyük tahıl üreticileriyle bu ürünleri mamule dönüştüren üretim ekipmanlarını bir araya getirirken aynı zamanda önemli konuların değerlendirileceği söyledi. İDMA Rusya’nın öneminin altını çizen Kalkan, “Özellikle dünyanın tahıl deposu ülkeleri arasında yer alan Rusya’nın bu konuda önemli adımlar attığını görüyoruz. Bu büyük pazarda yeni tesisler kurmayı planlayan üreticileri ve hali hazırda üretim yapan ancak tesislerinin makine parkurlarının güncellenmesine ihtiyaç duyan üreticileri, Rusya’nın en etkili sivil toplum kuruluşları ve birlikleriyle kurduğumuz temaslar sayesinde İDMA Rusya’da ağırlayacağız. Dünyanın en önemli üreticileri arasında yer alan yerli değirmen, makine, silo üreticilerini 30 Kasım – 2 Aralık 2022 tarihlerinde Moskova Crocus Fuar Merkezi’nde 5000’den fazla profesyonel ile buluşturacağız.” diye konuştu.