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Tabakhaneler Bölgesi turizme kazandırılmalı

EKONOMİ 19.11.2022, 09:00
Tabakhaneler Bölgesi turizme kazandırılmalı

Bursa SKAL Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güleç; yapılan plan değişikliğiyle ağırlıklı konut ve ticari alan şeklinde belirlenen Sıcaksu (Tabakhaneler) Bölgesi’nin ilk planlandığı haliyle yeniden termal turizm yatırım alanı ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Turizm profesyonellerini bir araya getiren Bursa SKAL Kulüp’ün Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güleç, şehir merkezindeki Tabakhaneler Bölgesi için planlanan son projenin gözden geçirilerek ulusal ve uluslararası turizm yatırımcılarını Bursa’ya çekecek bir cazibe merkezi haline getirilmesinin kentin turizm potansiyeli açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

‘AYRILAN TERMAL TURİZM ALANI, YATIRIM İÇİN YETERSİZ’

Bursa şehir merkezinde daha önce turizm bölgesi olarak istimlak edilen Tabakhaneler bölgesine yönelik, yeterli yatırımcı bulunamadığı gerekçesi ile TOKİ tarafından hazırlanan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen 692 konut, 63 dükkân ve 25 dönümlük termal alanı içeren proje hakkında değerlendirmelerini paylaşan Başkan Gülçin Güleç; “Şehrimizin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi noktasında sektörümüzün ve kentimizin beklentilerini karşılamamaktadır. Çekirge, Kükürtlü, Merinos ve Kültürpark’ta termal tesis ve otellerin de yoğun faaliyet gösterdiği böyle geniş bir bölgede termal turizme yönelik hazırlanacak proje, hem şehrimizin hem de sektörümüzün kalkınması açısından büyük bir değer taşımaktadır. Dolayısıyla hâlihazırda boş olan bu değerli bölgenin termal turizm ve sağlık turizmine kazandırılması, Bursa’yı bu alanlarda çekim merkezi haline getirecektir.” diye konuştu.

‘SEKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINMALI’

Sıcaksu gibi şehir merkezinde ve termal suların üzerinde olan bir bölgenin, turizm açısından çok yüksek bir değer ifade ettiğini belirten Güleç, “Konut, ticari alan ve sınırlı bir turizm alanı yapılması öngörülen projenin, turizm alanındaki geleceğimiz açısından sektörün görüşleri de dikkate alınarak gözden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Şehir merkezinde bulunan Tabakhaneler Bölgesinin konut ve trafik yoğunluğunu artıracak bir proje ile planlanması yerine Bursa’nın turizm alanındaki rekabetçiliğini yükseltecek ve doğal zenginliklerimizi ortak değere dönüştürecek bir anlayışla kurgulanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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