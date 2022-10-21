Suzuki'den 100 milyon dolarlık yatırım

Suzuki, 100 milyon dolarlık kurumsal girişim sermayesi fonu, Suzuki Global Ventures’ı tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Suzuki; 100 milyon dolarlık Suzuki Global Ventures’ı (SGV) Ekim 2022 itibarıyla kurduğunu açıkladı.

SGV aracılığıyla, Suzuki’nin misyonunu paylaşan start-up’larla işbirliği yapılarak, inovasyonlar oluşturulacak, sosyal sorunlar ele alınarak çözümlere odaklanılacak.

SGV sadece Japonya’da değil, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan da dahil olmak üzere küresel çapta müşterilerin ve toplumun karşılaştığı sorunları ele alacak yatırımlar yapmayı hedefliyor.