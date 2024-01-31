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Suudi Arabistan'da görkemli binaları Türk doğal taşları süsleyecek

EKONOMİ 31.01.2024, 11:18
Suudi Arabistan'da görkemli binaları Türk doğal taşları süsleyecek

Türkiye’de doğal taş ihracatının lideri konumundaki Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılının ilk yurtdışı pazarlama faaliyetini Suudi Arabistan’da gerçekleştirdi. Suudilere 2023 yılında 114 milyon dolarlık ihracat yapan Türk doğal taş sektörü, hedef olarak 500 milyon dolarlık ihracat belirledi.İZMİR (İGFA) -  Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son dönemde siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu havanın ihracat rakamlarımıza olumlu yansıdığına dikkati çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Suudilerin doğal taş taleplerini İtalya ve İspanya’dan Türkiye’ye kaydırmak istediğini, Türk doğal taş sektörünün Suudi Arabistan pazarında daha da güçleneceği, Suudi Arabistanlı 15 ithalatçı firmayla ikili iş görüşmeleri (B2B) yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin gergin olduğu süreçte Suudi ithalatçıların İtalya ve İspanya’dan doğal taş ithalatına yöneldiğiini dillendiren Alimoğlu, “Suudi Arabistanlı doğal taş ithalatçıları iki ülke arasındaki ticaretin tekrar başlamasından ve Türk doğal taşlarını ithal edebilecek olmaktan dolayı çok mutlular. İkili iş görüşmelerinde Türk firmalarımıza ilgileri çok yoğundu. Ticaret Heyetimizin meyvelerini kısa sürede alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında Dammam şehrinde 7 firmayı, Riyad’ta 9 firmayı ziyaret ettiklerini aktaran Alimoğlu, firma ziyaretleri kapsamında depo, showroom, üretim ve işleme tesislerinde incelemeler yaptıklarını kaydetti.

Türk doğal sektörümüzün Suudi Arabistan’a yaptığı ihracatın 2023 yılında yüzde 41’lik artışla 81 milyon dolardan 114 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Alimoğlu, “Ege Bölgesi’nden Suudi Arabistan’a yapılan doğal taş ihracatımız yüzde 71’lik artışla 24 milyon dolara yükseldi. Bu ihracatın tamamı işlenmiş ürünlerden oluşuyor. Orta vadede Suudi Arabistan’a Türkiye genelinde 500 milyon dolarlık doğal taş ihraç etmek istiyoruz. Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyetimizin sonuçlarının bu hedefe ulaşmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

DOĞAL TAŞ İHRACATINDA EN BÜYÜK ARTIŞ SUUDİ ARABİSTAN’A OLDU

Suudi Arabistan’ın petrol gelirleriyle yıllık 224 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine temas eden Alimoğlu Suudi Arabistan ekonomisi, 2022 yılında yüzde 7,6’ık güçlü bir büyüme kaydettiğini ve bu büyümenin inşaat, altyapı ve turizm gibi sektörlerdeki yatırımların artmasından kaynaklandığına vurgu yaptı.

Bu arada Türkiye, 2023 yılında 183 ülke ve gümrüklü bölgeye doğal taş ihracatı yapmışken, ihracatta ilk sırada yüzde 3’lük artışla 432 milyon dolarlık tutarla Çin Halk Cumhuriyeti yer aldı. 2022 yılında doğal taş ihracatında lider olan Amerika Birleşik Devletleri 2023 yılında yüzde 15’lik azalışla 388 milyon dolarla ikinci sıraya geriledi.

Hindistan’a doğal taş ihracatımız yüzde 17’lik artışla 159 milyon dolara çıkarken, doğal taş ihracatında yüzde 41’lik artışla en büyük artış hızını yakaladığımız Suudi Arabistan’a 114 milyon dolarlık doğal taş ihracat başarısı gösterdik. Beşinci sıranın sahibi 104 milyon dolarlık taleple Irak oldu.

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