SÜTAŞ ve PINAR'a dev rakip! Ordu süt ürünleri Türkiye pazarına giriyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in nitelikli tarım çalışmaları kapsamında başlattığı tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor. Daha önce Ordu’da üretimi yapılan Akkuş şeker fasulyesi ile Ordu Organik Yumurtayı ülke genelinde ulusal market zinciri olan mağazalarda satışının ardından şimdi de süt ürünlerini incelemeye aldı.ORDU (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, Beni Hafife Alma Projesi'nin (BHA) katkılarıyla, Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve yerel ürünlerin tüm Türkiye’ye ulaşması için başlatılan çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz aylarda ulusal market zinciri yönetimini Ordu’da ağırlayan ve üretilen yerel ürünlerin ülke pazarına sunulması için çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bu girişimi olumlu sonuç verdi.

Aybastı’da üretilen süt ürünleri ulusal market zincirinin atadığı denetim firması tarafından denetlendi. Uluslararası kalite sistemi süreci bitiminden sonra Aybastı’da üretilen peynir ve süt ürünleri ORTAR aracılığı ile tüm ülkede 900 şubesi bulunan zincir markette yerini alacak.

3 BİN AİLEYE EKONOMİK KATKI

Aybastı ile Kabataş arasında kurulan Sütmar fabrikası yaklaşık 3 bin aileden süt alımı gerçekleştiriyor. Ayrıca kısa süre önce Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile üreticilere dağıtımı yapılan jersey ineklerinin sütleri de bu fabrikada işlenerek peynir ve diğer süt ürünlerine dönüştürülüyor. Ulusal market zincirinin denetiminin tüm aşamaları geçildikten sonra yörenin süt ürünleri 900’e yakın mağazada satışa sunulacak.

ORTAR Genel Müdürü Sancar Eser, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce Süt Evleri Projesi ile hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerde süt evleri kurulduğunu ve üreticiden alınan sütlerin bu tesislerde işlendiğini hatırlattı.

Sancar Eser, şu bilgileri verdi: “Şimdi ise Aybastı ilçemizde kurulan Aybastı Süt Üreticileri Birliğinde toplanan bu sütlerin nitelikli olarak daha uygun fiyatlarda satılması için ulusal ölçekte satış yapan tedarik zincirinin raflarına peynir ve çeşitleri olarak ulaştırmak istiyoruz. Aybastı Süt Üreticileri Birliği tarafından Aybastı ve Kabataş ilçelerimiz arasında kurulan SÜTMAR tesislerinde bu tedarik zincirinin yetkilileri inceleme gerçekleştirdi. Bu denetimin sonucuna göre bu bölgemizde üretilen peynirler bu tedarik zinciri mağazamızın raflarında göreceğiz. Amacımız üreticilerimizin ürettiği bu sütlerin daha değerli olarak satılması ve çiftçimizin kazanmasıdır. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in üreticilere dağıtımını yaptığı jersey ineklerimiz var. Bu hayvanlardan gelecek olan sütlerimizi de bu tesiste değerlendirerek ilimiz ekonomisine kazandırmak istiyoruz.”

Aybastı Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Doğan da 3 bin aileden alınan doğal ve organik sütleri Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteği ile ulusal pazarlara taşımak istediklerini belirtti. Doğan, bu çalışmalarda gösterdiği ilgi ve destek için Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.