Sütaş 'sürdürülebilirlik' raporunu yayımladı

Sütaş, 2025 yılına kadar bu oranı yüzde 100’e çıkaracak. Güneş enerji santrali yatırım hedefini revizede ederek 10 MW’den 25 MW’ye yükselten Sütaş, ısı enerjisi ihtiyacının yüzde 50’sini de yenilenebilir enerjiden elde etmeyi planlıyor.BURSA (İGFA) - Özüne sürdürülebilirliği alan “Çiftlikten Sofralara” Entegre İş Modeli ile “bireylerin sağlığı ve mutluluğuna”, “toplumun gelişimi ve refahına”, “çevrenin sürdürülebilirliğine” katkıda bulunmayı hedefleyen Sütaş, “2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu”nu yayımladı.

Sütaş’ın 2025 hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri ve 2021 yılı sürdürülebilirlik performansını kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, “2021 yılı, Covid-19 pandemisinin günlük hayatımıza etkilerinin belirli bir ölçüde kontrol altına alındığı bir yıl oldu. Ancak ortaya çıkardığı geri döndürülemez sonuçlarını hep birlikte deneyimlemeye devam ediyoruz. Pandeminin belirsizliği, 2022’nin ilk aylarında yanı başımızda gelişen savaş ile birleşince enerji ve gıda arzının ne kadar kırılgan bir yapıda olduğu daha net görüldü. Bunun sonucunda tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümü, dünyanın sürdürülebilirlik ajandasında iklim değişikliğinin yanında daha güçlü biçimde yer almaya başladı. Ne mutlu ki hem arz güvencesi ve hem de tedarik zinciri entegrasyonu sağlayan “Çiftlikten Sofralara” iş modelimiz, tüm bu belirsizlikler ve değişimlerin içinde faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürebilmemizi sağlıyor. Özünde sürdürülebilirlik olan iş modelimizle her gün çevreye, topluma ve bireylere katkı sağlamaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

SERA GAZI EMİSYONLARI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 11 DÜŞTÜ

Sütaş’ın kamuoyu ile paylaştığı 2021 yılı Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu’na göre Sütaş üretim tesislerindeki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini çiftliklerinin gübreleri ve fabrikalarının organik atıklarından karşıladı. 2021’de sera gazı emisyonları bir önceki yıla göre yüzde 11’lik düşüş gösteren Sütaş’ın yenilenebilir enerji üretirken salımını önlediği sera gazı miktarı, üretim faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı miktarından yüzde 117 fazla oldu. Biyogaz tesislerinin kurulduğu 2013 yılından bu yana toplam 38 milyon ağacın yaptığına eşdeğer sera gazı salımı engellendi.

SÜTAŞ GES KAPASİTESİ HEDEFİNİ 25 MW’A YÜKSELTTİ

Yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı planlayan Sütaş, bu amaçla güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına da ağırlık verdi. Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi, Bingöl Entegre Tesisleri’nde 1 MW gücündeki hibrit GES yatırımını Ocak 2023 itibarıyla devreye almaya hazırlanan Sütaş; Tire, Aksaray ve Bingöl tesislerindeki çiftliklerinin ve fabrikalarının çatılarına GES kurmak üzere çalışmalara başladı. 10 MW GES yatırım hedefini 25 MW’a yükselten Sütaş, ısı enerjisi ihtiyacının yüzde 50’si kadar yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyor.