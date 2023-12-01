Süt ve süt ürünlerinde 2022'nin ihracat şampiyonu Sütaş

2022’de 62 milyon dolarlık ihracatı ile süt ve süt ürünleri sektöründe bugüne kadar gerçekleşen en yüksek rakama ulaşan Sütaş, İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin ihracatları ile ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdiği törende “Süt ve Süt Ürünleri” kategorisinde birincilik ödülünü aldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2022 yılındaki ihracatları ile ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi. 2022’de 62 milyon dolarlık ihracatıyla süt ve süt ürünlerinde bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ihracat rakamına ulaşan Sütaş, sektörünün ihracat şampiyonu olurken “Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller”de de dördüncü sırada yer aldı.

29 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen ödül töreninde İstanbul İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en fazla ihracata ulaşan firmalara ödülleri takdim edildi.

Sütaş Uluslararası Pazarlar ve İhracat Direktörü Arman Anık, “Avrupa Birliği, İngiltere ve Balkan ülkelerinde tüketici ürünlerinde olduğu kadar endüstriyel ürünler pazarında kurduğumuz yeni bağlantılar ve ürettiğimiz inovatif ürünler ile güçlü bir büyüme sergiledik. MENA (Ortadoğu-Kuzey Afrika) Bölgesi’nde de Irak, Ürdün, Libya, BAE ve Umman pazarlarında büyümeye devam ederek bölgeye yönelik ihracatımızı artırdık. Yeni bağlantılar ve pazarlar, 2022 yılında süt ve süt ürünleri ihracatında bize sektörümüzün rekorunu getirdi” diye konuştu.