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Süt üretimi yüzde 6 azaldı!
EKONOMİ 13.01.2023, 10:50
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun bugün açıkladığı süt ve süt ürünleri verileri, üretimde düşüş trendinin sürdüğünü ortaya koydu.ANKARA (İGFA) - Ticari süt işletmelerince 718 bin 166 ton inek sütü toplandı
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi'ne yönelik Kasım ayı verilerini yayımlayan TÜİK'e göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1; Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı.
Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 18,5, ayran üretimi yüzde 8,8, içme sütü üretimi yüzde 7,4, inek peyniri üretimi yüzde 5,1, yoğurt üretimi yüzde 3,1 azaldı.
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