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Süryanilerin pizzaları İtalya’ya rakip oldu

EKONOMİ 03.01.2024, 11:47
Süryanilerin pizzaları İtalya’ya rakip oldu

Avrupa ülkelerinden köylerine 40 yıl sonra dönüş yapan Mardinli Süryaniler, Bagok Dağı’nda açtıkları milyon Euro’luk pizza köyleri ile İtalya’ya rakip oldular.Şehmus EDİS - Herkes Duysun / MARDİN (İGFA)  - Bir zamanlar terör olayları yüzünden terk edilen Midyat ilçesine bağlı Kafro (Elbeğendi) ve (Arkah) Üçköy köyleri, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Pizza ile anılmaya başladı.

Mardin’in Midyat ilçesi kırsalında, Avrupa ülkelerinden köylerine dönüş yapan Süryaniler harikalar yaratıyor. Elbeğendi Köyü’nde Nail Demir tarafından hizmete açılan ve kısa sürede ülke genelinde ünlenen bir pizzacıyı, Üçköy’de açılan başka bir pizza tesisi takip etti. Almanya’da 24 yıllık pizza deneyimi olan Moris Dal ve kuyumcu akrabası Gabriyel Çil, Üçköy’de 7 milyonluk pizza yatırımı yaptı. Köylerinde yaptıkları taş villalarla birlikte yaklaşık 20 milyon Euro tutarında bir yatırım gerçekleştirdiler. Gabriel Çil ve Moris Dal Almanya’da edindikleri 24 yıllık pizza deneyimini, Bagok Dağı üzerinde bulunan Üçköy’de yerli yabancı müşterilerle buluşturuyor.

40 YIL SONRA KÖYÜNE DÖNDÜ, PİZZA SALONU AÇTI

Moris Dal, 12 yaşında ayrıldığı Üçköy’e 40 yıl sonra pizza ustası olarak geri döndü. Almanya’da edindiği 24 yıllık pizza deneyimini, doğup büyüdüğü ve özlemini duyduğu köyünde hizmete dönüştürme hayalini gerçekleştirdi. Buralarda dağ turizmini canlandıran Çil ve Dal, Türkiye’den ve dünyadan birçok turizm turunu pizza köylerine çekiyor.

14 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADILAR

Pizza dükkanı hakkında açıklamada bulunan İşletme Müdürü Samet Matyaz, Bagok Dağı’nda bulunan Üçköy’de yapılan açılışın bir buçuk yıl önce gerçekleştiğini söyledi.

Üçköy’den 40 yıl önce Almanya ya göç eden Moris Dal ve Gabriel Çil’in, doğup büyüdükleri memleketlerine geri dönmeleri ile birlikte burada bu yatırımı yaptıklarını belirten Matyaz, “Üçköy’de yaptıkları taş villalar ve pizza salonu ile birlikte kendi köylerine 20 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdiler. Burada 14 kişi ekmek yiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Burası açıldığından beri yoğun bir ilgi gördüğünü ifade eden Matyaz, “Gerek Türkiye’deki turizm turları gerekse yurt dışındaki yabancı turistler buraya akın ediyor. Gerçekten mükemmel bir işletme oldu. Yapanların eline sağlık. Burada 14 çeşit pizza, 7 çeşit pide yapıyoruz. Kendimize özgü yöresel kavurmadan yaptığımız pizzalarımız var.” ifadelerini kullandı.

TATLI PİZZA İLGİ ÇEKİYOR

Pizza tesislerinde, pizza yapımında kullanılan ürünlerin çoğunun bölgesel ve yerli olduğuna dikkat çeken Matyaz, “Pizza yapımında yöresel ürünler kullanıyoruz. Pizzaya lezzet katan kullandığımız katkısız ürünlerdir. Bölgede yetişen üzüm ve meyvelerden ‘Arkah Pizza’ ismi ile tatlı pizza yapıyoruz. Tatlı niyetine müşterilerimize veriyoruz. Çok beğeni topladı.” şeklinde konuştu.

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