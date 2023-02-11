SunExpress'ten yardım uçuşu

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla 89 özel uçuş gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Düzenlediği özel uçuşlarda 4 binden fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen yaklaşık 6 bin vatandaşın bölgeden tahliyesini sağladı.

Ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 104 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı. SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak ve vatandaşların bölgeden tahliyesi amacıyla resmî kurumlarla koordineli olarak özel uçuşlar düzenlemeyi sürdürüyor.

Bilet değişiklik ve iptal hakkını 28 Şubat’a kadar uzattı

SunExpress, bilet değişikliği ve iptal hakkını genişleterek 28 Şubat tarihine kadar uzattı. Yolcular, 5 Şubat 2023 tarihinden önce rezervasyonu yapılan ve 6 Şubat-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz olarak bilet değişikliği yapabilecek veya uçuşlarını iptal edebilecekler.

SunExpress, 8 Şubat’ta deprem bölgesindeki iller için uçuşlarını ücretsiz hale getirdiğini açıklamıştı. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023’e kadar ücretsiz gerçekleştiriyor.